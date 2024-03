Abuso en Vélez: la medida que pidió la fiscal para resguardar a la víctima y por qué los jugadores podrían ir presos

La causa por presunto abuso sexual que tiene señalados a los cuatro futbolistas de Vélez Sarsfield, Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín, avanza cada día un poco más y en los próximos días fue confirmado que la víctima se someterá a pedido de la fiscal de la causa a una "cámara Gesell" para poder continuar con la investigación.

Los jugadores denunciados son Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentin.

El sábado por la noche, después del encuentro entre Atlético Tucumán y Vélez, el arquero Sosa invitó a la joven periodista al Hotel Hilton para beber unos tragos y todo se desvirtuó cuando llegó y se encontró que también estaban los otros tres futbolistas dentro de la habitación en la cual luego de la bebida, la víctima se durmió y despertó horas más tardes con poca memoria y signos de abuso sexual.

La presentación judicial fue hecha por la tucumana de 24 años, quien es periodista de profesión y que, según adelantó su defensora legal, se encuentra en estado de estrés postraumático como consecuencia del abuso, pero que está dispuesta a ampliar sus declaraciones cuando así lo requiera la Justicia.

Por su parte, Patricia Neme, abogada de la víctima, adelantó que pedirá 20 años de prisión efectiva para cada uno y amplió en detalles lo que fue la noche de horror para la tucumana. Según sus declaraciones, la periodista sospecha que pudo haber sido drogada mediante una bebida alcohólica por la cual conserva recuerdos esporádicos de lo sucedido, aunque tiene en claro que fue abusada por los futbolistas.

Denuncia en Vélez

En diálogo con América, Neme hizo énfasis en los años de prisión que pedirá y relató cuál fue la reacción de los futbolistas una vez terminada la noche. "Estuvieron los cuatro dentro de la habitación permanentemente, por lo que vamos a pedir 20 años de condena. Ella vio que dos de los denunciados se retiraron para irse al casino y luego de eso, cuando logró pedir un Uber se vio toda lastimada. Después de eso, Sosa se contactó con ella para aclarar lo sucedido y se justificó diciendo que fue un buen momento".

Desde el Hotel Hilton de Tucumán, expresaron que la denuncia se hizo dirigida hacia los jugadores de Vélez y no hacia las autoridades de la locación y que ya entregaron el material fílmico a las autoridades correspondientes para que sea estudiado en el proceso de investigación. Además, se han manifestado en colaboración con la Justicia, a pesar de que no hicieron ningún comunicado oficial con respecto al tema.

Mientras tanto, la fiscal que se encuentra a cargo de la causa, María Eugenia Posse, pidió que la víctima se someta a una "cámara Gesell", que según revelaron fuentes cercanas al caso tendrá lugar entre el 18 y el 22 de marzo, para poder seguir investigando y que la misma pueda resolverse cuanto antes posible.

Vélez separó del plantel a los cuatro futbolistas denunciados por abuso sexual

A pesar de que esta acción se realiza principalmente en casos donde incluyen menores de edad, la fiscal decidió recurrir a este método "con el fin de disminuir el impacto emocional que le generaría a la presunta víctima declarar ante un estrado tradicional en presencia de jueces, fiscales y abogados".

Por su parte, los jugadores de Vélez se encuentran excluidos del plantel profesional y a la espera de que la Justicia los cite para declarar, más allá del abogado de Sosa quien rompió el silencio en las últimas horas en diálogo con Radio La Red, indicando que el arquero es "inocente" y que no formó parte del supuesto abuso sexual mencionado.

Para comenzar, Ernesto Baaclini dio detalles de cómo se encuentra hoy en día el ex arquero de Independiente: "Sosa está mal y afligido por la situación. Considera que la denuncia es injusta, sabe y manifiesta que es inocente, eso es lo que vamos a probar en esta causa: su inocencia".

Sebastián Sosa

Y remarcó: "Lo que puedo decir es que Sebastián Sosa se durmió, no sabe nada de lo que ha ocurrido, absolutamente nada. Durmió como hasta las cinco y media, seis de la mañana. Y no lo digo yo, me lo comentó Sosa y me sorprendió. Sin embargo, le creo a él y doy fe que eso está en los chats y también en su declaración que se realizó antes de la que se va a realizar el lunes a las 9.30 de la mañana mediante cámara Gesell"

¿Qué es la Cámara Gesell a la cual se someterá la víctima?