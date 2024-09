Acusan a "La Toretto" de fingir "ataques de pánico" para conseguir la domiciliaria: la palabra de su defensa

Todo ocurrió el jueves 11 de abril. Felicitas Alvite iba a bordo de su Volkswagen Gol Trend cuando, a toda velocidad, cruzó un semáforo en rojo y atropelló a Rubén Walter Armand, de 36 años, quien iba en su moto marca Baraj modelo Boxer. Al principio, la joven de 21 años -que se definía en las redes sociales como "La Toretto" en referencia al personaje interpretado por Vin Diesel en las películas de Rápido y Furioso- fue imputada por el delito de homicidio culposo, es decir, sin intención de matar, y no quedó detenida. Sin embargo, la fiscalía cambió la carátula a "homicidio simple con dolo eventual" luego de que se dieran a conocer los brutales videos del accidente.

Tras un peritaje de las cámaras de seguridad de la zona, el fiscal consideró y dio por comprobado que Alvite estaba corriendo "una picada" con otra joven, quien iba al mando de un Peugeot 208. Esto elevó la pena a un mínimo de 8 y un máximo de 25 años de prisión. Como consecuencia del feroz impacto y la elevada velocidad con la que circulaba, tal y cómo quedó registrado por las cámaras de seguridad, Alvite recién logró frenar metros más adelante del accidente.

La víctima voló por los aires y cayó de la mano contraria a la que iba la conductora. Tras la caída, el hombre golpeó su cabeza contra el asfalto y pese a que fue trasladado con vida hasta el Hospital de Gonnet, los médicos confirmaron que falleció horas después. Casi de inmediato, los perfiles en las redes sociales de Alvite salieron a la luz. Allí, la joven se comparaba con el personaje Dominic Toretto de la película Rápido y Furioso por su estilo agresivo de conducir.

El 16 de mayo pasado fue detenida y así permanece en la alcaidía de Melchor Romero a pesar de los esfuerzos de sus abogados, a cargo de Flavio Gliemmo y su equipo, que buscan conseguirle la prisión domiciliaria. Esta semana se dio a conocer que este pedido fue rechazado por la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, quien señaló que se basó en los peligros procesales "básicamente emergentes de la gravedad del delito imputado y la consecuente pena en expectativa".

En la prisión preventiva, dictaminada contra la acusada a fines de junio, se informó que existía la posibilidad de que la magistrada le otorgue el beneficio de la domiciliaria. Frente a este escenario, esperanzador para el equipo de abogados de Alvite, realizaron diversas presentaciones donde solicitaron que se le conceda dicho beneficio ya que no cuenta con antecedentes y sufre "ataques de pánico, episodios de extrema angustia, manos rígidas e hiperventilación".

Sin embargo, las pericias revelaron que "La Toretto" finge estos ataques de pánico para buscar beneficios. De acuerdo con las fuentes del caso, Alvite se sometió a diversas pericias psicológicas y psiquiátricas en el que luego los profesionales realizaron un informe, el cual fue enviado al fiscal y a la jueza. Los análisis sostienen: "No se objetivaron signos y síntomas psiquiátricos que den lugar a la conformación de un diagnóstico psiquiátrico del tipo de los trastornos psicóticos y/o afectivos mayores".

Asimismo, agrega: "Las funciones básicas y superiores no presentan ningún signo que justifiquen la pérdida de capacidad de elección e implementación de conductas de acuerdo a sus propias elecciones". El documento, además, señaló que tampoco se puede realizar "un diagnóstico de trastorno de pánico, de la misma manera con el estrés postraumático". En este sentido, el fallo de la jueza de Garantías remarca que "está en condiciones de afirmar que la imputada presenta su juicio crítico conservado con total conciencia de situación". Por su parte, el defensor de la acusada admitió que fue una "sorpresa" el rechazo de la Justicia.

Pese a esto, se mostró "convencido" de que la Cámara lo puede revocar y apeló el fallo de la jueza Garmendia. "En orden a las facultades que nos confiere el Código Procesal, venimos en tiempo y forma a interponer formal recurso de apelación contra el decisorio de fecha 10 de septiembre, por el cual se rechaza el pedido de morigeración a la prisión preventiva", describe la presentación presentada por el letrado. En el escrito se detalla que "el decisorio impugnado tergiversa lo dictaminado por los Peritos, tanto oficiales como de parte. No existe constancia alguna que permita pensar que nuestra asistida simula sus padecimientos".

Ante esta medida, los abogados de Alvite manifestaron: "Si bien es cierto que la perito psicóloga oficial refirió que nuestra asistida transita un período de adolescencia tardía que la torna proclive a cometer conductas impulsivas o poco pensadas, nada de ello se relación con la simulación de ataques de pánico". "En lo que hace a los ataques de pánico o estrés postraumático, lo que refiere la perito es que dentro de los alcances de la intervención pericial los mismos no pueden ser advertidos, lo que no significa que no existan. En el fondo, lo que nos dice la especialista es que la entrevista realizada no permite sacar conclusiones con relación a tales extremos", explicaron.

De esta manera, el abogado sostuvo que esto se debió "no porque nuestra asistida no padezca estos ataques, sino porque para su determinación se requieren de otras labores". En el escrito de apelación la defensa sumó diversos ítems en los que se sostiene la necesidad de que la joven sea beneficiada con la prisión domiciliaria y los errores en la presentación de la jueza. Por último, solicitaron a la Cámara de Apelaciones que fije fecha de audiencia "a fin de mantener contacto directo con nuestra asistida".