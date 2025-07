Marcela Tauro y la experiencia paranormal que vivió con Guido Kaczka: "Tu papá y mi papá vienen acá"

Marcela Tauro le puso misterio a la noche de América TV del domingo cuando contó distintas experiencias paranormales que vivió en su vida, entre las cuales destacó una en la cual el conductor Guido Kaczka le contó sobre una visita a una médium que le reveló que tanto su padre como el de ella iban de visita al estudio de radio que compartían en el programa "No está todo dicho" que sale por La 100.

Según el relato de Tauro su compañero no creía en nada de todo este conocimiento oculto hast que visitó una médium muy conocida en Luján. "Él no se animaba a decirme. Pasa un tiempo y me dice: '¿Te puedo contar algo? Yo fui. No creía en nada, pero esta señora me dijo que acá en el estudio de la radio viene mi papá, Benja, con el de una compañera mía'. Ahí ella le dio el nombre de mi papá, pero él no lo conocía. Pensó que era el de 'La Gunda'", señaló la periodista en referencia a Claudia Fontán.

"'Entonces tu papá y mi papá vienen y a mi papá no le gusta la mesa del estudio de la radio'. La habían cambiado y era fea, incómoda. 'Mi papá me dijo que era mejor la mesa que teníamos antes'", le contó Guido a su compañera, con muchos detalles y coincidencia que le agregan valor a la narración paranormal. "Entonces, creer o reventar", añadió Tauro al aire de Infama en América TV.

La conductora insistió que lo más paradigmático de todo es que Kaczka "no cree en nada", razón por la cual "tardó" en contarlo, ya que "le daba como cosa". Lo cierto es que la excusa de este tenebrosa revelación le dio lugara contar otras experiencias sobrenaturales y paranormales que le ocurrieron en el canal.

Guido Kaczka y Marcela Tauro trabajan juntos en La 100.

"Yo hago vivos holísticos. Y me pasa mucho. Mi mamá murió hace dos años. Al poco tiempo que muere vengo a Intrusos, me voy a maquillar y los chicos me dicen que hay una compañera nuestra que quiere decirme algo, pero no se anima. 'No sabe cómo lo vas a tomar'. No quería hablar delante de todos mientras me maquillaban", relató Tauro.

"Termino, viene y se pone a llorar, porque tiene ese don de médium. Y me dice: 'a mí se me aparece una señora rubia, rojiza'. Era una chica nueva. Hacía dos meses que estaba. No me conocía a mí, no tenía confianza. Y los chicos, que me conocen hace 20 años, le dijeron: 'decíselo a Marcela porque le va a hacer bien'", recordó la periodista.

Marcela Tauro y un relato cargado de misterio.

La trabajadora del canal, según confesó, se comunicaba con la madre de Tauro. "Y me dice: 'Me habla que vayas a buscar un anillo. Ella te dejó un anillo a vos y a tu hermana'. Una alianza era. De mi mamá y de mi papá. 'Ella va a estar presente si ustedes se ponen esa alianza. Les va a dar fuerza'", señaló.

Sobre el objeto, Tauro explicó que no lo usa de forma permanente porque le va grande, pero que a veces se la cuelga y le da fuerza. "Mi mamá se me presenta mucho. Mi papá ni te cuento. De estas historias, yo no sé por qué, evidentemente tengo una misión en la vida. La primera vez fue cuando nació mi hijo, hace 19 años, que la noche previa al parto siento la mano de él en el hombro. Y después entendí que me venía a proteger de todo lo que me había pasado", agregó la conductora.