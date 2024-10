"Ahora vamos por Thiago Almada": condenaron a un ex DT de Vélez por la fiesta sexual en un country

A fines del 2020, una joven de por entonces 28 años denunció que durante la madrugada del viernes 4 de diciembre había sido abusada sexualmente en una fiesta realizada en una casa del country Camino Real, en el partido bonaerense de San Isidro, alquilada por el ex delantero de Vélez: Juan Martín Lucero. Aquella fiesta contó, además, con la participación de al menos cuatro integrantes del plantel de Liniers: Ricardo Centurión, Thiago Almada y Miguel Brizuela, estos dos últimos fueron imputados por abuso sexual, y la del ex director técnico de las inferiores del Fortín, Juan José Delbene Acuña, quien fue condenado a cinco años de prisión por el delito de tentativa de abuso sexual. "Ahora vamos por Thiago Almada y Miguel Brizuela. ¡Abusadores!", advirtió Raquel Hermida Leyenda, abogada de la víctima.

Juan José Delbene Acuña fue sentenciado a cinco años de prisión por tentativa de abuso

El último viernes, el Tribunal en lo Criminal N° 3 de San Isidro emitió el veredicto tras lo ocurrido el 3 de diciembre de 2020, durante la fiesta en la casa de Lucero, ubicada en el Barrio Cerrado "Camino Real" de la localidad de La Horqueta, Partido de San Isidro. Según le había explicado en su momento Hermida Leyenda a BigBang , la causa se había dividido en dos partes "porque la fiscal que llevaba la causa se había peleado con Acuña Delbene". "En la causa de Brizuela, Thiago Almada y Díaz, que es una mujer que también fue imputada por abuso sexual, están a la espera de los resultados de los ADN para poder avanzar. ¡Es una vergüenza!", había dicho la letrada.

Cabe destacar que a pedido de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos Vinculados en Violencia de Género del Distrito de San Isidro del Departamento Judicial de San Isidro, Juan José Delbene Acuña -por ahora el único condenado en la causa- y el resto de los imputados fueron sometidos a un análisis de ADN como parte de las pericias ordenadas por la fiscal Laura Zyseskind. Aquel análisis de ADN fue realizado el jueves 2 de diciembre del 2021 en el Laboratorio de Análisis Comparativo de ADN dependiente de la Dirección General de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia, ubicado en la calle 41 y 119 de la Ciudad de La Plata.

Pero en este lapso de tiempo, las cosas cambiaron. La fiscal que llevaba adelante la causa tuvo que ser apartada por un intento de suicidio -tal y como le informaron a este sitio- y la investigación recayó en manos de Marcelo Fuenzalida, quien hasta hace unos años se desempeñaba como funcionario público en Tigre y que actualmente lo hace como agente fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio especializada en Violencia de Género. Lo llamativo es que sobre Fuenzalida recaen varias denuncias de parte de distintos organismos por su manera de obrar en las causas sobre abuso sexual y violencia de género.

Ricardo Centurión, Thiago Almada y Miguel Brizuela, estos dos últimos fueron imputados por abuso sexua

Por ejemplo, en junio de 2018 fue acusado ante la Fiscalía General Departamental por Sara Barni, Presidente de la Red Viva de víctimas de violencia y abuso sexual en la infancia, y Cristina Dominguez y Mercedes Delgadillo Navajas, en su carácter de progenitoras de víctimas de abuso sexual, inconformes con la atención de los casos que Fuenzalida llevaba en ese momento. "Denunciaron que no las recibía ni les informaba el estado de las causas y que seleccionaba parcializadamente los elementos obrantes para así archivarlas. También actuó en el caso de Luna Ortiz, una joven que fue asesinada y se la devolvió a la familia toda lavada para que no pudieran realizar ninguna autopsia", le detallaron a este sitio.

Aquella denuncia contra el fiscal que actualmente lleva adelante los casos contra los imputados por al fiesta clandestina de los ex integrantes de Vélez señalaba: "La Sra. Delgadillo, que formuló denuncia en orden al delito de abuso sexual en perjuicio de sus hijos Mateo y Ticiano y atribuible al progenitor de estos, la abuela paterna y la tía paterna, refiere que la causa se archivó sin haberse producido las medidas tendientes al esclarecimiento del hecho, que no se convocó a la psicóloga que los atendió oportunamente y que no se llevó a cabo la declaración en Cámara Gesell de ambos menores".

Las causas por ahora tienen como imputados a Thiago Almada, Miguel Brizuela, Camila Díaz -la acompañante que estaba de manera circunstancial con Brizuela-, mientras que Juan José Delbene Acuña fue condenado por el delito de tentativa de abuso sexual. Cabe recordar que el hombre permaneció más de siete meses prófugo de la Justicia y recién fue detenido el 30 de julio del 2021. Se trata de un rostro medianamente conocido en el ambiente del fútbol, particularmente en el Ascenso. Actualmente, Delbene Acuña tiene 46 años y una larga experiencia como director técnico. De hecho, entre marzo de 2008 y noviembre de 2015 trabajó en el club Defensa y Justicia.

Así detenían al técnico de fútbol

El miércoles 3 de febrero del 2021 había ampliado su testimonial Lucero, acusado por la víctima, identificada como Micaela (cuyo nombre completo no damos a conocer a pedido de su abogada) y su amiga, Verónica, de haberles robado sus carteras con todas sus pertenencias, entre las cuales se destacaban sus teléfonos celulares y más de 5 mil pesos. Mientras tanto, el viernes 5 de febrero la víctima se presentó ante la fiscal Zyseskind y ratificó su denuncia. Fue entonces que la fiscal había optado por imputar a Almada y Brizuela por presunto abuso sexual. "Centurión no prestó ayuda y Lucero podría llegar a ser imputado por robo. Lucero jamás llamó al 911 y Thiago (Almada) tuvo una relación sexual consentida al principio y después no", remarcaron las fuentes del caso consultadas por este portal.

Lo cierto es que el tribunal, presidido por el Dr. Maximiliano Savarino, destacó la existencia del hecho imputado contra Delbene Acuña este último viernes, la participación del acusado y el testimonio de la víctima, que fue importante para la resolución del caso. Se abordaron las pruebas presentadas durante el juicio, así como los alegatos de la fiscalía y de la defensa. "Ahora vamos por Thiago Almada y Miguel Brizuela. Abusadores. Martin Lucero y Centurión participes necesarios de un abuso grupal agravado por acceso carnal. Cayó el último; vamos por los Abusadores y Organizadores de la Fiesta", advirtió Hermida Leyenda, una vez se confirmó la condena al ex DT.

La abogada de la víctima prometió ir por los ex Vélez

Desde el tribunal también se indicó que la condena se dictó en un contexto donde se reconoció la vulnerabilidad de la víctima y se subrayó la importancia de la justicia en casos de abuso sexual. "Cambio jurisprudencial. La primera condena a un hombre que la víctima no recuerda; que una testigo afirma haberlo visto sobre ella; ampliación de la prueba de abuso sexual en víctimas inconscientes", destacó la letreada.

La denuncia contra los ex futbolistas de Vélez

Ante la fiscal, su abogada y los tres abogados defensores de Acuña Delbene, había contado que al evento organizado por los ex futbolistas de Vélez fue invitada por una amiga en común, identificada como Noelia A., con la que -aclaró- "no tuvo más contacto" después de lo ocurrido. Durante la fiesta mantuvo también con sus amigas una charla con Centurión.

La víctima denunció que fue abusada sexualmente en una fiesta realizada en una casa alquilada por Lucero.

De acuerdo a su testimonio, Ricky les contó que habían vuelto de Colombia ese mismo jueves 3 de diciembre del 2020. Además, les había dicho que al día siguiente debían viajar a Paraná para jugar contra Patronato. "Dijo que estaba re en pedo, que estaban desde las 12 escabiando y comieron un falso asado. Que estaba re loco, drogado y que tenía flores para fumar por si queríamos", denunció la víctima.

Según contó María. durante la velada se topó con Thiago Almada -por entonces figura de Vélez-, con quien se dirigió al primer piso de la casa. Allí -relató- habían tres habitaciones y un baño. "Entramos a una habitación, en la que había una balanza, un ropero con un espejo, una cómoda y una cama de dos plazas. Empezamos a besarnos y mantuvimos una relación sexual. En un momento siento que abren la puerta e ingresan dos personas", ratificó.

Y sumó: "Eran Brizuela y una morocha grandota de pelo negro y escucho a Thiago hablar con ellos. Me sentía mareada, mal y eso no me gustó. Le dije a Thiago 'basta' e intenté irme. Pero en ese momento, siento una mano y otra mano en mis zonas íntimas. Me comencé a sentirme mal, muy mal, y nuevamente dije 'basta,basta; no quiero más', dije que no me sentía bien".

La joven de por entonces 30 años recordó que les aclaró a los presentes en la habitación (Thiago Almada, Miguel Brizuela y una mujer de pelo negro largo, de 1.75 de estatura) que se "sentía mal". Sin embargo, remarcó que los futbolistas "continuaron" con el abuso. "Yo recuerdo que no podía salirme. En un momento abren la puerta y escucho la voz de Vero, dice algo así como si estaba bien", reveló.

La víctima denunció que fue abusada sexualmente en una fiesta realizada en una casa alquilada por Lucero.

A pesar de sus ruegos, los futbolistas no cesaron. "No recuerdo haberle respondido porque en ese momento Brizuela me tenía agarrada de los pelos, obligándome a hacerle sexo oral, mientras la morocha tenía sus dedos en mi vagina y Thiago quiso penetrarme por el ano. A Thiago le dije ´Basta, me siento mal´. Pero él continuó la relación sexual, no puedo afirmar ni descartar haber sido penetrada (por el futbolista de Vélez). Siento que vuelven abrir la puerta, había más personas en la habitación, sentía manos que me penetraban y me manoseaban, personas que entraban y más tarde salían de la habitación", recordó.

Luego apareció Verónica, su amiga, quien la encontró desvanecida sobre la cama. "Me cogieron todos. Vero me cuenta que cuando abrió la puerta yo estaba desmayada con una jarra de plástico en la mano y un pelado robusto (por Juan José Acuña Delbene) estaba saliendo de encima mío, subiéndose los pantalones y riéndose", explicó.

La amiga de la víctima, en ese momento de 38 años, reveló que hubo varios encuentros sexuales durante el festejo en la casa alquilada por Lucero, la cual arrancó a las 18 del jueves anterior al abuso sexual. Además, comentó que los jugadores de Vélez se opusieron a que llamara a la policía y que le robaron sus pertenencias. "Ninguno nos brindó ayuda y nos dimos cuenta en ese momento que nos habían robado la cartera con nuestras pertenencias", dice la denuncia de la víctima.

La víctima denunció que fue abusada sexualmente en una fiesta realizada en una casa alquilada por Lucero.

Al ratificar su testimonio, la fiscal Zyseskind decidió imputar a Almada y a Brizuela en la causa por abuso sexual, pero por ahora siguen en libertad. "La víctima ya declaró, ratificó todo lo que denunció y anda muy mal. Medicada, está con tratamiento, le afectó hasta cognitivamente", le contaron a este portal.