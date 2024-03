"Alguien lo está cubriendo": el dolor de la familia del peluquero asesinado y el rol del dueño del salón

Germán Medina, era un trabajador dispuesto a formarse todos los días para crecer como colorista, un trabajo muy poco frecuente entre quienes se dedican al exclusivo mundo de la peluquería. Sin embargo, su vida se vio truncada por una bala que le disparó su compañero de trabajo Abel Guzmán, que sigue prófugo a casi una semana del asesinato.

Pero hay una pieza clave en todo el injusto entramado que le toca vivir a la familia de la víctima, que por estas horas no pueden comer, ni alimentarse, ni trabajar, ni hacer su vida sin que se les haga un nudo en la garganta pensando en Germán. Esa pieza es Facundo Verdini, el dueño de la peluquería en el coqueto barrio de la Recoleta.

Germán Medina

Según el entorno de Germán, como fue Julio Mendoza su pareja, cuentan que habría existido una relación conflictiva entre Guzmán y Medina que, a las claras se podría haber solucionado con un poco de voluntad para que el ambiente laboral sea un poco mejor.

Así como pecó de no hacer nada para calmar el caldeado ambiente, Verdini tampoco tuvo el mínimo gesto de llamar a la familia de Germán para confirmar qué había pasado. Lo único que atinó a hacer el dueño de la peluquería es dar notas a medios de comunicación, una falta de humanidad que sorprende.

Germán Medina y su novio Julio Mendoza

Mientras tanto, la familia de Medina está en la peor de las situaciones: con un integrante menos y con las vidas paralizadas hasta que encuentren al autor material del hecho que escapó por una ventana de la peluquería ayudado por sus propios compañeros.

Se dice que se subió a un auto para escapar, pero todavía no hay rastros de su paradero. Al mismo tiempo, Marina, hermana de Germán, habla con el corazón hecho pedazos, con un hilo de voz pero con la fuerza de quien busca justicia. Consultada por BigBang , aseguró que no pararán hasta que se haga justicia por su hermano.

¿Cómo viene la situación ya pasados unos días de la muerte de Germán?

- Hoy estuvimos viendo las otras grabaciones de nuevos videos de la peluquería. Nosotros igual seguimos manteniendo la postura de que a Germán no lo ayudaron, a Germán lo dejaron solo y esta persona no fue por nadie más, fue a matar a Germán.

El momento exacto del hecho

En el momento en que él saca alarma, nadie se lo tomó como lo que era, una situación de riesgo para cualquiera de los que estaba ahí. Germán es el que queda en el aire para que lo mate esta persona, porque si no tranquilamente le podrían haber disparado a cualquiera. Está todo muy planificado, el único que queda a la deriva es mi hermano.

¿Qué rol tuvo efectivamente Facundo Verdini, dueño de la peluquería?

- Desde mi punto de vista, si él sabía que había un clima tenso entre ellos, tendría que haber tomado una medida; tratar de que cada uno tenga un horario diferente, de que no se crucen de o tranquilamente lo podría haber mandado a otra peluquería en Parque Leloir.

Facundo Verdini

Facundo iba a tener una reunión con esa persona (Abel Guzmán), pero la fue posponiendo y obviamente que no sé para qué era la reunión pero si él ya venía viendo que la situación no era como la de antes él tendría que haber tomado una medida; él era responsable de que esa peluquería funcionara bien, no solamente económicamente sino también en las relaciones entre los compañeros de trabajo.

El ni siquiera las llamó cuando pasó lo de Germán...

- Yo no había visto los vídeos, yo me entero por mi mamá porque Julio (pareja de Germán) la había llamado para decirle que Germán había tenido un accidente...yo entiendo que Julio no le quiso decir nada de lo que había pasado, solo que había tenido un accidente grave en el trabajo.

Abel Guzmán, el hombre que disparó el arma todavía sigue prófugo

Lo único que sabíamos es que Germán había ido a parar al hospital Fernández. A todo esto yo no había visto los videos y me llama mi prima y me dice: "Por favor, decime que lo que le están pasando en la tele, no es cierto".

Es ahí cuando yo prendo la tele y me encuentro con el video. Ahí pegué un grito y empiezan a llamar por teléfono a los abuelos de mi nena más chiquita para decirles si podían venir porque yo estaba sola con mis hijos.

Abel Guzmán

Ahí me dicen que vayamos directamente a la comisaría porque ya habían entregado el cuerpo de Germán a la morgue. Ahí yo no entendía nada porque cómo puede ser que yo no haya podido llegar al hospital a ver a mi hermano.

Germán estuvo todo el tiempo solo, nadie nos esperó para decirnos nada. Mi mamá llega y son los médicos lo que le dicen que había entrado por un politraumatismo en la cabeza con un orificio de bala de entrada y de salida pero que por un paro cardiorrespiratorio queda inconsciente, lo tratan de reanimar y después de 20 minutos fallece.

¿Alejandro Cipolla, abogado de Verdini quiso instalar que Guzmán quería matarlo a él porque lo iba a despedir, qué piensan de esa versión de los hechos?

- Yo no sé si lo habría querido matar a él; yo sé que por ahí algún tipo de amenaza para que no lo eche, puede ser. Pero no sé si hubiese querido matar a Facundo, lo hubiese matado ahí en el momento también cuando apenas sacó el arma.

Germán Medina

A nosotros nos interesa que se pueda encontrar rápido a esta persona (Abel Guzmán), que sigan divulgando la foto, que no tenga manera de esconderse en ningún lado y que las personas que saben dónde está escondido, sepan que son cómplices porque están ayudando a un asesino a seguir libre. Mi hermano no hizo nada más que trabajar en el mismo lugar que trabajaba él.

¿Por qué pensás que todavía no se puede encontrar a Guzmán?

- Alguien lo debe estar cubriendo, sino no termino de entender; sino hubiesen encontrado hasta el auto, pero eso quiere decir que el auto está escondido en algún lugar, al igual que él.