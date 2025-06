Madrugada de horror en Recoleta: manejaba borracho, iba en contramano y destrozó un taxi

La madrugada porteña se tiñó de tragedia y desesperación cuando, pasadas las 4.30 de la mañana, un auto que circulaba en contramano por una de las intersecciones más transitadas de la ciudad impactó de lleno contra un taxi y terminó su alocada carrera incrustado en el frente de un comercio en pleno Barrio Norte. Cinco personas resultaron heridas y debieron ser asistidas por personal del SAME. El caos se desató en la esquina de las avenidas Córdoba y Callao, en el corazón de Recoleta. Testigos aseguran que el vehículo particular, un Toyota Etios, apareció a contramano por Córdoba, desafiando toda lógica vial. En su interior, viajaban cuatro ocupantes.

Al cruzar Callao, el conductor no logró frenar ni esquivar al taxi Renault Fluence que transitaba correctamente. El impacto fue brutal. El choque fue tan violento que el Etios terminó sobre la vereda, atravesando la vereda y quedó empotrado en el frente vidriado de un local comercial, cuyos dueños aún no habían abierto sus puertas. Por milagro, a esa hora no había peatones circulando por la vereda. Minutos después, llegaron al lugar efectivos de la Comisaría Vecinal 2B y varias ambulancias del SAME. La escena era de película: vidrios rotos, hierros retorcidos y personas aturdidas y ensangrentadas intentando entender qué había pasado.

Los cinco heridos -el conductor del taxi y los cuatro ocupantes del auto particular- fueron asistidos en el lugar. Aunque todos se negaron a ser trasladados a un hospital, presentaban golpes y lesiones de diversa consideración. La destrucción de ambos vehículos era total. Pero el dato que transformó el hecho en una tragedia evitable fue el resultado del test de alcoholemia al conductor del Etios, un hombre de 32 años: 1,32 gramos de alcohol en sangre, casi tres veces más que el límite legal permitido. La imprudencia y el descontrol volvieron a cobrar protagonismo en una noche que pudo terminar en tragedia mayor.

La fiscalía de Flagrancia Este actuó de inmediato: secuestró el vehículo, ordenó una consigna policial en el comercio afectado y labró un acta contravencional. El local comercial, con su frente completamente destruido, deberá permanecer cerrado hasta tanto se verifique su estructura. Mientras tanto, el tránsito en la zona se vio severamente afectado. Los carriles exclusivos para transporte público de la avenida Córdoba fueron cortados, generando demoras y desvíos en plena hora pico de la mañana. Afortunadamente, esta vez no hubo heridos de gravedad. La próxima, podría no haber tanta suerte.