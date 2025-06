Bullrich amenazó al fiscal y volvió a defender al policía que mató al nene de siete años: "Vamos a defenderlo"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras sus polémicas declaraciones en torno al caso de Thiago Correa, el niño de 7 años que perdió la vida a manos de un policía federal en La Matanza. En lugar de mostrar empatía hacia la familia del menor, Bullrich optó por una férrea defensa del efectivo involucrado, Facundo Aguilar Fajardo.

En diálogo con su canal amigo A24, Bullrich no solo justificó la actuación del policía, sino que también lanzó duras críticas contra el fiscal a cargo del caso: "Estoy indignada con el fiscal. ¿Dónde vive ese fiscal? ¿De verdad cree que el policía quería matar a un chico de siete años?", expresó amenazante refiriéndose a la carátula de "exceso de legítima defensa con resultado de muerte" que recae sobre el oficial a su cargo.

Patricia Bullrich

La ministra fue más allá y aseguró que desde su cartera se brindará todo el respaldo legal al efectivo: "Vamos a ir con todos los cuerpos legales a defender al policía que no fue a matar a Thiago", afirmó.

Bullrich también deslizó una teoría sobre lo sucedido: "Seguramente la bala rebotó. Esta es la carátula que defienden los delincuentes y que hace que las fuerzas de seguridad, cada vez que vayan a defender a un ciudadano, lo piensen dos veces ", arremetió fuertemente la Ministra de Seguridad de Javier Milei.

Fabián y Thiago Correa, el padre y el hijo que recibió un disparo en la cabeza y que pelea por su vida en el Hospital de Niños de San Justo.

En un intento por justificar lo injustificable, Bullrich responsabilizó directamente a los delincuentes por la muerte del niño: "El que sale a robar en banda es el responsable del homicidio de Thiago. El policía no salió a robar , salió con su madre camino a la Policía Montada".

La ministra concluyó con una frase que no deja margen para interpretaciones: "De ninguna manera se puede culpar a una persona por hacer lo que tiene que hacer un policía", remató sin pelos en la lengua y haciendo casi una incitación al uso desmedido de la fuerza policial hacia los ciudadanos de a pie.

Qué dijo Bullrich sobre la detención de Grabois

Bullrich también aprovechó la ocasión para referirse al reciente arresto del dirigente social Juan Grabois, defendiendo también la actuación policial en ese episodio: "El presidente estaba fuera del país y no ordenó detenerlo", aclaró, aunque justificó el operativo al señalar: "Había una acción en flagrancia".

En esta misma línea, la ministra aseguró que la intervención fue necesaria porque "había policías dentro de la sede tomada, no sabíamos en qué condiciones estaban. Teníamos que actuar. No se puede dejar que un señor como Grabois tome un bien del Estado", recalcó.

Fue el mismísimo Juan Grabois quien, minutos después de su soltura, agradeció de manera irónica a la Ministra de Seguridad por dejarlo tras las rejas: "Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando de personal policial, no de los internos, que no los vi. No tienen sistema, es todo manual, computadoras del año 84. Son algunas de las cosas que cuando sea presidente voy a poder cambiar. Ayudar a que el personal no esté en los lugares denigrantes".