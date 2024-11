Apuñaló a su ex más de 28 veces en una pizzería e intentó quitarse la vida al grito de "¡Es el fin!"

En una pizzería del barrio de Núñez se vivió un escalofriante y violento intento de femicidio cuando Sergio Raúl Sarria atacó a su ex pareja con un cuchillo. El incidente ocurrió el lunes por la noche en el cruce de la calle Quesada y avenida Cabildo, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes se observa cómo el agresor, de 41 años, ingresó de forma abrupta y se dirigió directamente hacia la mujer, identificada como Adriana, quien trabajaba en el establecimiento, La tomó del cabello, la empujó contra una pared y la arrinconó en la cocina, junto a los hornos. Ya en el suelo, la joven intentaba defenderse mientras era apuñalada repetidamente.

La mujer, de 45 años, recibió grave lesiones en el abdomen, el pecho, el cuello, la cara y los brazos. Durante aproximadamente 40 segundos, algunos testigos del espeluznante ataque intentaron socorrer a la víctima arrojando objetos al atacante, quien, fuera de control, gritaba que su hija "no lo quería". Dos policías que patrullaban la zona fueron alertados del incidente y llegaron rápidamente al lugar. Encontraron a la mujer malherida, pero consciente, logrando apartarse del atacante por sus propios medios. El hombre, por su parte, permanecía en el interior del local, gritando que se quitaría la vida de los efectivos se acercaban.

En un momento, simplemente en un parpadeo, se autolesionó con un cuchillo, provocándose un corte profundo en el cuello. Los agentes actuaron de inmediato para detener el sangrado y garantizar su traslado junto a la víctima al Hospital Pirovano. "El agresor se hizo presente en el lugar con intenciones de entablar una conversación con su ex pareja y, ante la negativa de la mujer, la atacó", explicaron fuentes policiales. Según las investigaciones iniciales, el hombre habría atacado a su ex pareja tras una discusión relacionada con su hija, desencadenada -aparentemente- de manera injustificada por la negativa de la mujer a conversar.

El agresor, Sergio Raúl Sarria

Las heridas que sufrió la víctima no resultaron de gravedad, y permaneció internada en observación mientras se recuperaba. El agresor, tras recibir atención médica, fue detenido y trasladado a la comisaría correspondiente, quedando a disposición de la justicia. "Cuando Adriana sale corriendo se lleva el cuchillo, lo saca para afuera y él, como no encontró con qué lesionarse, se agarró un tramontina chico y con eso es con lo que se da en el cuello cuando ve que viene la policía y que no se va a poder escapar. Son cuchillos de local. Claramente sabía que en ese local hay cuchillos", contó Marcelo, uno de los hombres que socorrió a la víctima.

Según explicó, cuando llegó la policía, el agresor se apuñaló al grito de "es el fin". "Fueron un montón de apuñaladas y claramente la intentó matar, no pudo darle bien. Ella se defendió, nosotros le tiramos con todo lo que encontramos, estuvimos permanentemente ahí. No logró su objetivo porque no lo hizo bien, pero la intención fue matar. Con Adriana somos vecinos, clientes, ella me compra a mí, yo le compro a ellos. ¿Si me había comentado que sufría situaciones de violencia? No, son muy reservados sobre su vida privada, de la vida privada de ellos no sé nada", destacó Marcelo, uno de los dueños del supermercado ubicado enfrente de la pizzería.

Por otro lado, la vecina de la víctima destacó que escuchó a la policía y decidió bajar para ver lo que estaba ocurriendo. "Entre los palazos que le estaba pegando el vecino, que lo estaba corriendo con un caño, y que vino la policía, la soltó, y bueno, él se queda dentro del local y cuando, como ven en el video, llega la policía, él agarra un cuchillo más chico. Cuando la chica estaba con una cuchilla grande, él agarró uno chiquito, parecía como un tramontina. Ella estaba ahí parada, o sea, estaba toda llena de sangre y parecía que no tenía nada, pero por lo que se vio ayer, le dio un montón de puñaladas. Como mujeres, es horrible. Te das cuenta que estamos muy mal, como sociedad estamos muy mal, tanto hombres como mujeres. Y es un horror, la verdad es un horror", resaltó la mujer en diálogo con los medios presentes.