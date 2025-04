Pedro Rosemblat defendió a Lali y frenó en seco a Feinmann: "Fueron muy irrespetuosos con mi mujer"

Queda claro que Lali Espósito puede defenderse sola hasta del hate del presidente Javier Milei. Pero la escena que vivió el mundo del stream durante el lunes 28 de abril cuando su novio Pedro Rosemblat la defendió de los periodistas que hablaron pestes de ella, dejó un halo de amor, ternura y orgullo.

Un crossover inesperado en el mundo del periodismo se vivió en el stream que conduce el novio de Lali cuando en su programa, estuvo invitado Eduardo Feinmann. Después de hablar de política económica, sobre derechos humanos y hasta sobre cómo era la relación de éste último con Néstor Kirchner -aseguró que el ex presidente tenía "devoción" por él- la cosa se puso espesa.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito

Ya al final de la nota, cuando ambos se agradecían el uno al otro por haber podido juntarse a charlar aunque sus posturas políticas son totalmente equidistantes, Feinmann le hizo una propuesta a Rosemblat: que vaya a su programa de televisión. La respuesta fue certera: "Claro, obviamente. Sí, claro, claro, estoy dispuesto".

El periodista a fin a las ideas del gobierno libertario respondió: "Te quiero ahí hablando de política (...) y si venís con Lali, mejor todavía ", dijo como quien no quiere la cosa pero el periodista de Gelatina le empezó a parar el carro: "No, eso no creo, no creo, Eduardo. No creo, Eduardo".

Feinmann insistió sin ningún tipo de vergüenza: "Me encantaría una charla con Lali", dijo pero para frenar la conversación, Pepe fue aún más tajante y no se guardó nada: "No, no, aparte tenés colegas que fueron muy respetuosos con mi mujer , así que no, no", replicó ya con gesto adusto.

El más mayor de los periodistas siguió con la insistencia: "Pero yo qué tengo que ver. Separemos, separemos, separemos. ¿Qué tengo que ver yo con los colegas? ¿Por qué me metés en la misma bolsa?", preguntó y rápido Rosemblat respondió: "Pero... ¿por qué voy a ir con mi pareja a hablar de política?", disparó contundente dejando el offside a Feinmann.

Fue éste último el que levantó el guante y definió a la cantante y compositora: "Porque creo que tu mujer es un -espero no tomes a mal esta frase- porque es un animal político tu mujer ", dijo y no se quedó ahí sino que volvió a subir la apuesta: "Yo te digo una cosa, sería una candidata espectacular".

Pedro, que mantuvo sus formas hasta ese momento, elevó el tono y fue determinante: "No, dejate de joder. ¿Cómo va a ser candidata?"; "Sería una candidata bárbara", le replicó Feinmann y el novio de Lali contestó con un poco de bronca intentando a toda costa terminar la charla: "No, no, no. ¿Me invitás a mí o qué?". Sin embargo, Feinmann siguió: "A ver, mujeres de la cultura hubo en la política. Sí, claro. (Carolina) Papaleo, por ejemplo".

