Stefi Roitman negó su separación de Ricky Montaner y aseguró que está "feliz" y "enamorada"

Las versiones acerca de una separación entre Ricky Montaner y Stefanía "Stefi" Roitman, que habían surgido tras la distancia de más de un mes que tienen en su convivencia por diversos viajes y giras, fueron negadas por la modelo durante una entrevista que ofreció en Madrid, ciudada en la que se mude recientemente.

"Feliz, enamorada y lo extraño", esas tres palabras fueron suficientes como para que Roitman pusiera fin al eco que había surgido en los últimos días a partir de ciertos indicios que dejaron en redes sociales ambos protagonistas de esta historia. En las declaraciones que ofreció al programa Puro Show de El Trece, también reconoció que viajó solo con su equipo de trabajo, y que ningún familiar la acompaña, aunque eso no significa que la relación con Montaner haya terminado.

"Nos vemos mucho. Nos acompañamos mucho. Pero a veces los viajes se cruzan. Yo he estado tres semanas en Buenos Aires que Rick no podía venir porque está con su gira, con su show", relativizó la modelo. "Está con emprendimientos, proyectos, un montón de cosas. Es un toro mi esposo. No para. No, chicos. De verdad", exageró después.

Roitman detalló que en la relación que la une con su marido hay "mucha" videollamada y fotos, ya que les gusta "estar en el detalle", en el sentido de compartir cotidianidades a la distancia, como anécdotas de la vida laboral, aunque afirmó que hay que "respetar los espacios" porque "está bueno también que cada uno esté en la suya".

Las señales que dejó Stefi Roitman en sus redes sociales y que levantaron rumores acerca de una separación.

En la entrevista que ofreció desde Madrid, Stefi recordó su matrimonio. "Cuando me acuerdo que me casé a los 27... ¡era una nena!, señaló, mientras que aseguró que lo que vivió años atrás lo había vivido en su mente muchas veces. "Lo soñé. Me soñé entrando con mi papá. Había ciertas imágenes que había visualizado alguna vez", remarcó.