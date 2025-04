Sin filtros ni piedad: la abogada de Icardi desenmascara a Wanda Nara en pleno escándalo judicial

El fin de semana, Mauro Icardi se reencontró con sus hijas, Isabella y Francesca, en una jornada de comida, juegos e inflables en la "casa de los sueños". Sin embargo, el futbolista rompió las reglas impuestas por la Justicia, lo que llevó a su abogada, Lara Piro, a dar explicaciones en diversos medios.

La medida judicial había establecido que el delantero del Galatasaray podía reunirse con las menores bajo ciertas condiciones, una de ellas era hacerlo sin la presencia de su pareja, la China Suárez, ni de la niñera Silvia, con quien se habrían presentado problemas en el pasado.

En este contexto, Lara Piro dialogó con Intrusos y confirmó que su cliente estaba al tanto de que no debía estar presente su actual pareja, pero aclaró: "Mauro entiende que es su derecho y las abogadas lo acompañamos...". Así, la letrada argumentó que Icardi tenía la intención de celebrar el reencuentro: "Quiso hacer un festejo, quitarle un poco el dramatismo a la situación y mostrarles que la vida al lado de él no es tan dramática como la madre les cuenta".

En ese marco, la abogada cuestionó que las niñas pudieran vincularse con Elián Valenzuela y no con la China Suárez: "El señor está condenado por la Justicia y es un adicto reconocido", apuntó, refiriéndose a los antecedentes del representante de cumbia 420, además de recordar los videos que se viralizaron días atrás, donde se veía a L-Gante bajo los efectos de sustancias, mientras Francesca e Isabella estaban a su lado.

Según Piro, L-Gante sería una mala influencia en la vida de las menores, pero no así la ex Casi Ángeles: "La cantidad de fotos y videos de las chicas siendo tan felices conmueve. Es un derecho de las niñas pasar las Pascuas con su papá. Eugenia no es una persona nociva, es solo el capricho de Wanda Nara... ".

La abogada también acusó a la Justicia de actuar con una "doble vara", al cumplir los caprichos de Wanda Nara. Por ello, el domingo subió videos y fotos que evidenciaban la felicidad de las chicas: "No se querían ir, querían quedarse a dormir con su padre, pero Icardi cumplió y las devolvió".

Según Lara Piro, las menores no se querían despegar de Mauro Icardi

Respecto a la presencia de la China Suárez, la representante legal de Icardi confirmó que la actriz estará presente en futuras oportunidades, dado que la pareja está conviviendo: "El equipo técnico determinó que las chicas aman profundamente a su padre. Fue muy difícil separarlas". También indicó que las menores son "paperas" , ya que el futbolista las crió durante dos años solo en Turquía mientras Wanda cumplía con compromisos laborales, como en MasterChef.

En resumen, Lara Piro defendió a su cliente, Mauro Icardi, frente a las acusaciones de Wanda Nara calificándolas de "falsas" y motivadas por intereses personales: "A Mauro se lo puede juzgar como hombre, pero como padre es impecable", ratificó.