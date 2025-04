El Villano contó cómo se enteró de que contrajo HIV: "Me veía un poco más flaco"

En un impactante anuncio que ha sacudido el mundo de la cumbia, Jonathan Müller, conocido artísticamente como El Villano, reveló a través de un video en sus redes sociales que fue diagnosticado con HIV. Este comunicado, que no solo sorprendió a sus seguidores, sino también a sus familiares y amigos,generó una ola de mensajes de amor y apoyo para el cantante que pudo abrir su corazón y contar el diagnóstico que también tienen cientos de miles de personas en Argentina.

En la misma línea, el anuncio marcó un antes y un después en la vida del cantante, pero también pone de relieve la importancia de la prevención y el cuidado personal a la hora de mantener relaciones sexuales: "No sé quién me contagió, a quién contagié, porque hace dos años que estoy en pareja con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien; porque siempre nos cuidamos ", confesó El Villano, generando preocupación entre quienes siguen su carrera.

El Villano

La noticia se dio a conocer cuando el cantante decidió abrirse sobre su visita al médico, motivada por síntomas aparentemente menores: "Me sentía muy bien, me sentía en mi mejor momento de vida. Fui por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado ", explicó. Sin embargo, los análisis revelaron una realidad inesperada: HIV positivo.

El Villano no se guardó nada y decidió compartir su verdad desde lo más profundo: "Siento que mi propósito es compartirles mi verdad, desde lo más oscuro que viví", afirmó con valentía.

Es así como el cantante hizo una fuerte llamada de atención sobre los riesgos asociados con los excesos: "Tuve un pasado de excesos, de alcohol, de drogas, de noches en las que terminaba y me despertaba al otro día sin acordarme de nada ", admitió.

La confesión del cantante también incluyó un mensaje sobre la importancia de la fe: "Cuídense porque la salud es todo, sin salud no podemos vivir. Y conecten con Dios porque cuando conectás él te guía", aconsejó en un fuerte deseo por compartir cómo su espiritualidad lo ayudó a superar sus adicciones y afrontar este nuevo desafío.

El Villano

A pesar del diagnóstico, el cantante transmitió un mensaje de esperanza y fuerza: " No se vayan a poner tristes porque yo estoy superbien , siento que esto es una cicatriz que me voy a llevar de por vida. Hoy estoy mejor que nunca", concluyó en su video, dejando claro que está decidido a vivir plenamente y continuar con su carrera.

La revelación de El Villano ha generado una ola de preocupación entre sus seguidores y la comunidad artística, subrayando la urgencia de abordar temas relacionados con la salud sexual y el bienestar personal aunque también se pudieron leer mensajes de apoyo para él a quienes su seguidores admiran y siguen desde cerca. La experiencia de vida del artista también sirvió como recordatorio de que nadie está exento de riesgos y que la prevención es fundamental para protegerse y proteger a los demás del HIV.