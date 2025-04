El influencer Luciano García Laprebende liquidó a Diego Brancatelli por su edad: "Me acabás de deprimir"

El influencer Luciano Nicolás García Laprebende, conocido por sus entrevistas a deportistas y artistas en sus redes sociales, se río de la edad de Diego Brancatelli durante una entrevista que le realizó el conductor en su ciclo radial, por la coincidencia de que el padre del también tenista profesional tiene la misma edad que el ex Intratables. Además, se animó a elegir al rosarino cuando le preguntaron si prefería a Lionel Messi o Diego Armando Maradona.

La situación se dio mientras, justamente, Brancatelli le preguntaba cuál de los dos astros mundiales del fútbol le gustaba más, con sus 21 años. Laprebende al principio no se la jugó y soltó un "los dos", aunque cuando el conductor lo presionó con el supuesto de estar en un barco y con un solo salvavidas disponible, eligió al capitán del Inter de Miami.

"Justificalo porque se acaba de terminar la nota", bromeó Brancatelli al aire de AM 750. "Porque tenés 21. No lo viste jugar a Diego", aportó. "Eso. Y, además, lo de Qatar, porque después de tantas críticas que recibió, se merece estar a esa altura al habernos sacado campeones", argumentó el influencer. En ese ida y vuelta fue que llegaron a la cuestión de las diferencias en la edad. "Igual los pibes de hoy son Messimanía. Esto es digital y nosotros somos analógicos. Nos quedamos un poco en el tiempo. ¿Y los pibes?", le preguntó el conductor. "Todos Messi", señaló García Laprebende. "Ojo, pero mi viejo es lo que decías vos", añadió enseguida.

Del tenis a las entrevistas: el crecimiento de Luciano Nicolás García Laprebende como figura.

"¿Tu viejo cuántos años tiene?", quiso saber Brancatelli. "Tu edad", lanzó antes de reírse de forma jocosa con parte de los integrantes del programa Branca de Vuelta. "Vos tenés 48, ¿o no? Bueno, 48 tiene", expuso entre carcajadas. "Me estudió. Cumplo 49 ahora", concedió el conductor. "Tengo la edad del viejo, ¿entendés? Me acabás de deprimir", remató.

"Igual te mantenés re bien", se excusó el influencer, quien aprovechó ese momento para demostrar lo que le gusta estar del otro lado del micrófono. "¿Vos Messi o Maradona?", le preguntó en rol de entrevistador al conductor. "Maradona, pero de acá a la China. No quedan dudas. Adentro y afuera de la cancha, pero más por afuera que por adentro", finalizó el siempre polémico Brancatelli.

Luciano Nicolás García Laprebende en su entrevista Javier Saviola.

En los últimos meses, García Laprebende entrevistó a figuras de la talla de Javier Saviola, Mario Kempes y el francés campeón del mundo Emmanuel Petit. Además hace videos de freestyle tenis que sube a su Instagram, @luchonicolas17, en el cual tiene más de 1,2 millones de seguidores.