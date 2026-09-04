Mil días de Milei, mil días de motosierra: el golpe a los salarios, las jubilaciones y el trabajo

Los mil días de gobierno que tuvo Javier Milei desde que asumió como mandatario el 10 de diciembre de 2023 estuvieron marcados por diversos escándalos y mucha violencia en la retórica presidencial, aunque lo esencial de un balance de este lapso de gestión está en los números crudos y duros de cómo eran las cosas antes de que asuma y cómo lo son en la actualidad en lo que más preocupa a los trabajadores y los sectores menos acaudalados: la plata, el consumo y el trabajo.

En ese sentido, el salario de las y los argentinos retrocedió con dureza en los últimos mil días, más allá del enfoque optimista que destila el Gobierno. De acuerdo a la comparación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que mide el promedio de los salarios sujetos a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y su contraste con el Índice de Salarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), los sueldos privados retrocedieron entre un 4% y un 7% promedio, mientras que en los sueldos estatales -donde más se lució la motosierra- retrocedieron un 25%.

Los primeros mil días de Javier Milei en el poder estuvieron cargados de violencia discursiva y de un ajuste feroz.

El RIPTE cerró en noviembre de 2023 en 447.079 pesos y en la actualidad ronda una cifra cercana a 1.550.000 pesos. Aunque cuando se contrasta con el 300% de inflación que se consolidó desde los primeros meses de gobierno posdevaluación, el indicador no da espacio al crecimiento. De igual manera se manifestó el salario mínimo, vital y móvil (SMVM), que en octubre de 2023 era de 132.000 pesos y en la actualidad está en 383.800 pesos.

Las jubilaciones también tuvieron su correlato regresivo durante la gestión de La Libertad Avanza (LLA), más allá de los palos que repartieron las fuerzas de seguridad a quienes se manifestaron todos los miércoles frente al Congreso de la Nación. De acuerdo a un reciente informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), las y los jubilados perdieron un 23% de su poder adquisitivo desde que asumió Milei.

Los jubilados y las jubiladas se llevaron lo peor del ajuste y de la represión.

En términos nominales la cifra es mucho más contundente, ya que considera que cada uno de estos trabajadores retirados perdió 7,3 millones de pesos con la gestión nacional política actual. De acuerdo a lo que explicó la integrante del MATE Natalia Pérez Barreda a diario Perfil, "el 63% de los jubilados y jubiladas percibe la mínima de 420 mil pesos, considerando el bono de 70 mil pesos congelado hace dos años y medio, monto que no llega a los umbrales de la pobreza".

Por otro lado, el mercado de trabajo también se encuentra en pleno colapso, a partir de los cierres de empresas que se multiplican amparados en la libertad de importación y una recesión que parece no tener fin cercano. De acuerdo al INDEC, la desocupación durante el primer trimestre de 2026 fue del 7,8%, lo que implica un crecimiento cercano al 37% cuando se compara con el 5,7% que marcaba la cifra del tercer trimestre de 2023.

Javier Milei promete seguir con la motosierra

Otro de los indicadores en donde el balance de los mil días de Milei se hace contundente es en la medición de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para un hogar tipo de cuatro integrantes, que eran respectivamente de 345.295 pesos para no ser pobre y de 160.603 pesos para no ser indigente. En la actualidad, la cifra se elevó a 1.564.716 pesos en la CBT y a 707.789 pesos en la CBA, lo que indica un crecimiento de un 353% y un 340% respectivamente.