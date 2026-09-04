Explotó un neumático cerca de un colegio, los alumnos se asustaron y saltaron del primer piso: 8 heridos

Un neumático explotó a pocos metros de la Escuela N°40 Mariano Moreno de Santa Fe y el estallido despertó el susto de un grupo de alumnos, que se tiró de un primer piso para escapar. Al menos ocho chicos resultaron heridos. Siete estudiantes ya fueron dados de alta y una de las estudiantes, que tuvo las lesiones más graves, continúa bajo atención médica.

El fuerte estruendo, provocado por la explosión del neumático de un camión que circulaba por la cercana Ruta Provincial 2, generó corridas y desesperación dentro del establecimiento. En medio del temor, varios estudiantes reaccionaron de manera impulsiva y algunos saltaron desde el primer piso hacia un parasol. Ocho menores tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica .

Escuela N°40 Mariano Moreno

Entre las lesiones constatadas en el hospital de San Cristóbal hubo una herida en la cabeza y dentro de la boca que requirió suturas, una fractura de muñeca y tabique, un traumatismo de tobillo y otro en la pierna y la pelvis.

Además, una adolescente de 17 años fue trasladada en ambulancia al Hospital Regional Jaime Ferré de Rafaela. Allí fue atendida por un traumatismo en el pecho y fracturas en cuatro costillas.

Ministro de Educación de Santa Fe, José Goity

Según la última actualización, todos los estudiantes atendidos en San Cristóbal recibieron el alta médica, mientras que la adolescente derivada a Rafaela continuaba bajo atención médica.

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, explicó que la reacción de los alumnos estuvo vinculada con las secuelas que dejó el ataque ocurrido meses atrás en la institución. "Producto en gran medida de las secuelas que quedaron de lo que pasó en marzo, provocó que algunos chicos de quinto año se arrojaran del primer piso sobre un parasol", señaló en diálogo con el medio local Aire de Santa Fe.

Despedida a Ian Cabrera

El 30 de marzo pasado, la escuela vivió un hecho inolvidable y doloroso: un alumno de 15 años ingresó armado y abrió fuego contra sus compañeros. Mató a Ian Cabrera, un nene de 13 años e hirió a otros seis. El pueblo nunca volvió a ser el mismo tras el traumático episodio. Y tal es así que el sonido de la explosión revivió el pánico y motivó esa desesperada reacción.