Lo rodearon entre seis y lo golpearon sin piedad: brutal ataque a joven ciego

Un joven ciego fue víctima de un violento ataque mientras esperaba el colectivo en una parada de José C. Paz. Al menos siete delincuentes lo rodearon y lo golpearon salvajemente para robarle. Toda la secuencia fue registrada por una cámara de seguridad y publicada por el medio Perspectiva Sur.

El hecho, cuyas imágenes se viralizaron en las últimas horas, ocurrió a mediados de agosto en la zona de la avenida Héctor Arregui y Ugarteche. En pocos segundos, el joven quedó completamente acorralado por los asaltantes, que actuaron en grupo y no le dieron posibilidad de escapar.

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La grabación de la cámara de seguridad muestra el momento exacto en el que cuatro de los delincuentes se abalanzaron sobre él. Primero le exigieron la campera y la víctima se las entregó sin resistirse. Pero el robo no terminó ahí.

Los agresores comenzaron a golpearlo. Le pegaron varias veces en la cabeza, lo tomaron de una oreja y le dieron patadas en el estómago. Mientras lo atacaban, también le exigieron las zapatillas y finalmente le sacaron el celular.

La escena se volvió todavía más violenta cuando uno de los ladrones usó la zapatilla que acababan de robarle para golpearlo también con ella.

En las imágenes también se distingue a otro integrante de la banda que se movilizaba con muletas y que, lejos de mantenerse al margen, participó del asalto.



