Estafas y un video clave post crimen: el argentino detenido por el asesinato del músico de "Camilo Séptimo" y su familia

Uno de los dos detenidos este miércoles por el crimen de Jonathan Meléndez, líder de la banda mexicana Camilo Séptimo, y de su familia es argentino. Se trata de Diego Sebastián Rosen, un empresario de 51 años que mantenía una relación comercial y de confianza con el músico y ahora es señalado como el presunto autor material e intelectual de los asesinatos.

La captura se produjo a menos de 24 horas del hallazgo de las víctimas y luego de que las cámaras de seguridad de la residencia registraran los movimientos de uno de los sospechosos. Además de Rosen, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Gerardo "N", investigado por su probable participación en el crimen.

Jonathan Meléndez, líder de la banda mexicana Camilo Séptimo, fue asesinado

Según las primeras reconstrucciones consignadas por el diario mexicano El Universal, los responsables habrían aprovechado la cercanía que uno de ellos tenía con Meléndez Ochoa para entrar al departamento sin levantar sospechas. Ese vínculo condujo rápidamente la investigación hacia el empresario argentino.

Rosen es dueño de una empresa mexicana de viajes llamada NOMAD Adventures, dedicada a ofrecer "escapes extraordinarios" dentro del país. Detrás de la imagen de experiencias exclusivas y recorridos fuera de lo habitual, la firma ya había sido acusada de presuntas estafas por personas que aseguraron haber pagado servicios que nunca recibieron.

En su sitio oficial, la compañía plantea como objetivo garantizar "aventuras que rompan con lo ordinario" y promover la "exploración de nuevos caminos para reconectar con lo que importa". "Los límites son imaginarios. Solamente lo desconocido conduce al verdadero descubrimiento interior, así funciona la naturaleza. La curiosidad es nuestro credo", sostiene la empresa como parte de su filosofía.

Diego Sebastián Rosen, un empresario de 51 años, detenido por la muerte de Jonathan Meléndez

Además de su actividad en el sector turístico, Rosen era socio comercial de Jonathan Meléndez en una administradora de rentas vacacionales. Desde allí habrían construido la relación que, de acuerdo con los investigadores, le permitió al acusado acercarse a la víctima e ingresar a su vivienda. "Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio", informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El funcionario también detalló que las autoridades lograron identificar y localizar a los principales sospechosos en menos de 24 horas. La hipótesis sostiene que Rosen no sólo habría participado de manera directa, sino que también habría sido quien planificó el ataque contra el músico y su familia.

Durante las últimas horas, distintos medios mexicanos difundieron un video que habría sido determinante para reconstruir lo sucedido. En las imágenes se puede ver a Rosen dentro del ascensor de la residencia, pocos minutos antes del homicidio.

Diego Sebastián "N" habría aprovechado la confianza que existía entre ambos para acceder a la vivienda

La grabación dura casi 30 segundos. Allí aparece el empresario con una gorra, gafas oscuras y una mochila mientras espera llegar al piso indicado. Instantes antes de salir, voltea y mira fijamente hacia la cámara de videovigilancia, sin realizar ningún gesto.

Ese registro permitió situarlo en el lugar y en el horario investigado. A partir de las imágenes y del vínculo comercial que mantenía con Meléndez, las autoridades avanzaron con su detención y con la captura de Gerardo "N".

Las denuncias por presuntas estafas contra NOMAD Adventures

Después de que se conociera la identidad del detenido, varias personas denunciaron de manera anónima que también habían sido víctimas de Rosen a través de NOMAD Adventures. Según sus testimonios, pagaron por alojamientos y otros servicios turísticos que finalmente nunca recibieron.

🔴 VIDEO: ASÍ INGRESÓ EL ARGENTINO ACUSADO DEL ASESINATO MÚLTIPLE EN MÉXICO



Una cámara de seguridad del ascensor registró el momento en que Diego Sebastián Rosen ingresó al edificio de Atizapán de Zaragoza donde fueron asesinados el músico Jonathan Meléndez Ochoa, su esposa... https://t.co/GC73dGac7b pic.twitter.com/P5iVK6ybW6 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) September 3, 2026

Los damnificados remarcaron que el empresario argentino se habría quedado con 400 mil pesos mexicanos. Una de las personas afectadas contó que su familia había contratado el servicio para celebrar una fecha especial en Acapulco, pero el viaje nunca pudo concretarse.

"Hacemos esta denuncia porque se nos hace algo injusto. Con mi familia íbamos a celebrar una semana en Acapulco y nos defraudaron por una cantidad muy fuerte. Era el cumpleaños de mi abuelo y ese fin de semana no logramos estar. Buscamos en la plataforma Airbnb y coincidimos en que su plataforma es funcional y tiene más de 900 comentarios positivos, de que es confiable. Posterior a eso, toda mi familia intentó recabar información sobre ellos", expresó uno de los damnificados a Radio Fórmula.

La Justicia investiga el vínculo comercial entre Rosen y Meléndez

El denunciante también lamentó que las presuntas víctimas no hubieran logrado ponerse en contacto antes y apuntó contra Paola Mandri, esposa del empresario, a quien vinculó con la operación de la compañía: "Si nosotros nos hubiéramos juntado, talvez podríamos haber evitado esta situación, Pero agradecemos a la ley divina de que él ya esté tras las rejas, pero hay una operación detrás que continúa libre ante esto: su esposa, Paola Mandri. Esto nos da terror, estamos en shock", continuó.

Mientras avanzan las pericias y se intenta establecer el rol exacto de cada detenido, la investigación concentra su atención en el vínculo comercial entre Rosen y Meléndez. La relación de confianza que alguna vez los unió como socios aparece ahora como una de las claves para explicar cómo el presunto asesino habría logrado ingresar a la casa del músico antes de cometer el crimen.