Alejandro Stoessel "piensa que él creó a Tini": cuál es la adicción que tiene que preocupa a la cantante

La actual guerra entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, por el patrimonio como cantante al cual no tuvo acceso, sigue su curso, mientras el ida y vuelta entre ambos a través de terceros revela, todos los días, nuevas piezas del rompecabezas de la estructura comercial familiar que se desarmó de forma directa tras la auditoría que lanzó la pareja de Rodrigo de Paul, a través de la cual reclamó 70 millones de dólares que considera que le corresponden.

En ese sentido, hay dos nuevos elementos que preocuparon a la cantante en relación a su padre. Por un lado, la confirmación de una adicción que tiene que podría cambiar el panorama de la disputa. Por el otro, lo que trascendió en relación a la concepción de Alejandro sobre la pertenencia del patrimonio de su hija. De ambos asuntos se refirió Paula Galloni al aire del programa Nuevo Día de la señal Ciudad Magazine.

Allí la periodista aseguró que el empresario "es una persona workaholic, adicta al trabajo", y que esa cuestión es algo que preocupa a su entorno y a ella en particular. Si bien Galloni aclaró que "la gente que ha trabajado con Alejandro tiene confianza en que no le va a robar a la hija", esta realidad de su salud mental enciende luces de alerta en su entorno desde hace tiempo.

"Cuando tuvo su crisis de salud, que después Tini hace esa canción, a los tres días que le dan el alta, ya se fue a trabajar y a grabar, y no paró nunca", señaló la periodista. Este ritmo frenético lo hizo reflexionar sobre su realidad, aunque también del patrimonio familiar. "Se dio cuenta que él no era inmortal. Entonces, se encargó de que todo lo que él protegía esté bien resguardado y amparado", explicó Galloni.

El clan Stoessel: Mariana Muzlera, Tini, Francisco y Alejandro.

"Alejandro no considera que el patrimonio es sólo de Tini, sino que es de los cuatro", sostuvo la periodista en relación al núcleo familiar que conforman él, la cantante, su hermano Francisco y su madre Mariana Muzlera. Para el productor "las ganancias son para los cuatro". "Piensa que él creó a Tini y que a él no le corresponde algo como manager. Según su entender, todos hicieron sacrificios", explicó.

"No es la primera vez que Tini se empieza a hacer preguntas, que empieza a plantarse ante sus padres. Lo que pasa es que la presencia y la forma de ser de Alejandro para Tini era muy fuerte. En cierto punto un poco de temer para hablar sobre determinadas cosas", había dicho Galloni antes de revelar la delicada información. La guerra continúa y, más allá de razones de ambos, no parece tener un fin cercano.