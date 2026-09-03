Lotocki, al horno: del juicio por la muerte de Zárate a las novedades de la causa de Silvina Luna

Mientras Aníbal Lotocki enfrenta un juicio penal por la muerte del empresario Rodolfo Christian Zárate en 2021, luego de una intervención que le realizó el cirujano, la junta médica que interviene en la causa por el fallecimiento de Silvina Luna expuso nuevos argumentos científicos para reforzar que el polimetilmetacrilato (PMMA) que el mediático doctor le inyectó a ella tuvo una relación directa con el padecimiento renal, los granulomas y la hipercalcemia que derivó en su partida, a partir de un informe que realizó a pedido de la Justicia.

Las elaboraciones del Cuerpo Médico Forense (CMF) no tuvieron un rol penal en relación a la culpa o no del falso cirujano plástico, sino que responden exclusivamente a las preguntas de orden científico que el Tribunal tuvo en relación a las decisiones tomadas, ante la posibilidad de errores propios de una mala praxis que se prolongó en el tiempo. La principal definición que tomaron fue alrededor de los nuevos que estudios que confirieron "mayor consistencia y relación fisiopatológica entre la presencia de material de relleno (PMMA), la formación de granulomas y el desarrollo de hipercalcemia mediada por calcitriol".

Cristian Zárate y Aníbal Lotocki

En relación a lo que la Justicia se preguntó sobre cómo se llevó adelante el seguimiento médico de Luna que hizo Lotocki, el CMF estableció que "no obran en autos las constancias médicas en base a las intervenciones llevadas a cabo", mientras que no pudieron responder si el médico estaba en condiciones de realizar las extracciones del material tóxico que se plantearon, ya que desconocían a ciencia cierta si contaba o no con la formación y experiencia necesarias para hacerlo.

La conclusión fue a partir de que fue en junio de 2013 que el doctor Diego Lowenstein detectó los granulomas y la hipercalcemia, que motivaba "efectuar un seguimiento" por parte de Lotocki. Según los peritos del CMF, el caso ameritaba una cirugía "de toilette" y un desbridamiento "del músculo glúteo" que, si bien no garantizaba que no se desarrollara la hipercalcemia, se imponía como criterio médico ante la gravedad del caso.

Los últimos días de Silvina Luna estuvieron marcados de lucha y dolor.

De acuerdo al informe, el caso de Luna "resulta compatible con mecanismos de producción extrarrenal de calcitriol, como los observados en procesos granulomatosos". La definición llegó como respuesta de la pregunta que se había hecho la Justicia sobre la posible injerencia de otros factores ajenos a la intervención de Lotocki que pudieran haber complicado su cuadro. La presencia de granulomas en sus glúteos, muslos y rodillas ya estaba registrada en la historia clínica de ella en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Lo más importante en términos jurídicos fue el rechazo implícito del CMF a las conclusiones que había sacado el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 28 en relación al vínculo directo del PMMA a las causas de muerte de Luna. En ese sentido, citaron un informe de 2016 y otra serie de casos de 2014 y 2015 de otros autores que también vincularon la aparición de la hipercalcemia con las inyecciones cosméticas de PMMA. Además, sumaron nuevas publicaciones médicas de los últimos años que "constituyen el sustento de las conclusiones oportunamente arribadas en el dictamen pericial de fecha 15/09/2025".