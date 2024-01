"Fue una cacería humana": la mamá de Tomás está "destrozada" y con "tratamiento psicológico"

Todavía quedan fragmentos por reconstruir, aunque para la familia de Tomás Tello hay una firme certeza: Damián "Kope"" Kopelian, junto a su grupo de amigos y conocidos, "emboscó" al joven de 187 años. "¡Hijos de puta! ¡Los vamos a cagar a trompadas! ¡Párate de manos! ¡Mirá cómo te regalás!", es una de las frases que reza en la causa y que le habría dicho el joven detenido de 21 años al oriundo de Mar del Tuyú antes de correrlo durante seis cuadras y apuñalarlo directamente en el corazón.

Tomás Tello tenía 18 años

La autopsia al cuerpo de la víctima confirmó que sufrió una herida punzocortante en el tórax que dañó directamente su corazón. De esta manera, el joven de profesión albañil murió a causa de una "una laceración en la aurícula derecha del corazón" luego de sufrir una "herida punzocortante en la línea media de tórax". En las últimas horas, la Justicia de Dolores avanzó en la casa y dictó la prisión preventiva por 45 días para los dos adolescentes que se encuentran detenidos en el marco de la investigación.

La prisión preventiva para ambos detenidos fue dictada por la titular del Juzgado de Garantías del Menor 1 de Dolores, María Fernanda Hachman, quien hizo lugar al pedido de la fiscal Mónica Ferre, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Los dos participarán el próximo lunes en una rueda de reconocimiento de presos. Además, ya uno de ellos decidió declarar en la causa y, tras exculparse, apuntó contra Kopelián, principal acusado del crimen, y su padre, Avedis Kopelián, de 57 años.

De acuerdo con Adrián Rodríguez Díaz, abogado de la familia de Tomás, no se trata de una ampliación en la imputación de los menores. "Es un un cambio de calificación en la carátula de los menores", explicó. Por otra parte, el letrado le reconoció a BigBang que efectivamente durante el jueves, Gonzalo Brandon Canal. otro de los acusados del crimen de Tomás, intentó ahorcarse en el penal bonaerense de Dolores, donde se encuentra detenido por el hecho.

Samanta, mamá de Tomás

El joven de 22 años fue socorrido a tiempo por el personal penitenciario y trasladado al sector de Sanidad de la unidad, informaron este viernes fuentes vinculadas a la causa. "Brandon intentó quitarse la vida el jueves, pero fue trasladado al sector de Sanidad de la unidad y luego a la Unidad 34 Melchor Romero, especializada en tratamiento en detenidos con problemas psiquiátricos", destacó el abogado de Samantha, la mamá de la víctima.

Sobre la cantidad de detenidos (por ahora son 10) y ante la sospecha de que podrían haber más involucrados, Rodríguez Díaz resaltó que "hay personas que han estado en sospecha y que de momento no han sido llamadas a declarar", sin embargo esto no quiere decir que con el avance de la causa no vayan a ser citadas o, en casos específicos, señaladas como coautores o partícipes necesarios del crimen. "El fiscal está analizando si corresponde imputarlos o si serán testigos", destacó.

Al mismo tiempo, el letrado advirtió que lleva adelante "más de un hilo de investigación" para dar con todos los culpables, pero aclaró que no puede ahondar en detalles para no perjudicar el avance de la causa. Canal, Federico Brandon (22), Roberto de Jesús Ochoa (27) y Carlos Amestoy (29) están acusados de ser coautores del delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía".

Algunos de los detenidos por el crimen de Tomás

Mientras que Damián "El Kope" Kopelián fue señalado por varios de los testigos como el autor de la puñalada mortal. Además, en la causa están acusados de ser "partícipes necesarios" del hecho Avedis Kopelián y Aram Kopelián (27) -padre y hermano del principal acusado-, Darío Espinosa (33) y Diego Roberto Cejas, junto a mencionados dos menores que recibieron el beneficio de prisión preventiva de parte de la Justicia de Menores de Dolores.

Durante esta semana Carlos Dieguez, abogado de la familia Kopelián , quiso desviar el foco de la investigación señalando que "el autor del crimen era otro". "Si (Kope) le hubiese querido dar muerte, le da muerte en la playa, en el agua, si hubiese tenido un elemento cortopunzante como decían", había afirmado abogado defensor. Al respecto, apuntó como principal sospechoso del crimen a un joven de remera amarilla que aparece en las filmaciones y que, supuestamente, está identificado.

Incluso Nahuel, testigo del hecho y amigo de Cejas, el último detenido, contó que vio que "el chico que vestía de amarillo le estaba pegando cachetazos y piñas" a Tomás poco antes del homicidio. "¿Quién lo apuñala? El de amarillo. El de amarillo lo apuñala. El de blanco (por Kolepian), no. El de blanco no, no lo apuñala. Yo vi una apuñalada, esa que le dieron acá (y se toca el pecho). Y cuando se fueron todos, yo fui el que lo ayudó", habían contado el joven en diálogo con C5N.

Según sus dichos, Tomás no llegó a decir nada, simplemente miraba a su alrededor: "Ya se estaba desvaneciendo. La puñalada fue en el medio del pecho. El de amarillo tenía una remera amarilla y una visera. A Tomás le estaban pegando botellazos, piedrazos. Y nosotros nos queríamos meter, pero nos lo dejaban". BigBang pudo saber que el joven identificado por su color amarillo de vestimenta sería Roberto Nicolás de Jesús Ochoa, quien se encuentra detenido y se negó a declarar.

Sin embargo, para el abogado de la familia de Tomás se trató de una simple maniobra de distracción del abogado de los Kopelián. "A ver, voy a explicarte esto. Hay un material del caso respecto de la defensa de quien da la estocada final, que pretende restarle la responsabilidad a los Kopelián. Lo cierto es que están en la misma línea funcional del hecho, junto con Ochoa y Amestoy, en la cual se los comprende como coautores, o los que reciben el delito de propia mano", remarcó Rodríguez Díaz.

Parte del testimonio de uno de los testigos del caso

Y sumó: "Es decir que si la estocada que termina con la vida de Tomás la propinó una sola persona, es cierto también que hay que valorar ahí también quien lo acorraló, lo corrió, lo redujo y quien finalmente lo apuñaló. Todas esas personas están en un grado de coautoría. Son participantes necesarios del crimen".

El 23 de diciembre, Tomás hizo una fiesta de despedida de año en su casa en la que participaron varios de los detenidos tras el homicidio. Hubo una discusión, se empezaron a pelear, yo llego y los separo, yo mismo saco a los dos chicos estos y me los llevo una cuadra para que se puedan ir tranquilos, para que nadie haga nada. A Damián Kopelián saqué. Y después me terminó matando a mi hijo", había relatado Daniel Tello, el papá de Tomás.

Consultado al respecto, Rodríguez Díaz aseguró que para él no hay ningún tipo de dudas: "Lo fueron a buscar. Está más que entendido que a Tomás le tendieron una emboscada y que se desarrolló en una cacería humana. A Tomás lo persiguen por aproximadamente seis cuadras, eso se puede ver por las cámaras de seguridad, y le dan muerte en una forma, digamos, evasiva respecto a la autoridad policial. Es decir, buscaron el momento para hacer lo que hicieron", remarcó.

En ese sentido, advirtió que a las 7 de la mañana de un 1° de enero hay "poca presencia" policial", momento en que sus asesinos aprovecharon para "cazarlo": "Siete de la mañana, un primero de enero, en un momento donde aún hay poca presencia policial, por distintos motivos; y que lo cierto es que el episodio del 23 de diciembre había sido una discusión. Nadie le dijo a Tomás ´te voy a matar´ o al menos no consta hasta ahora. Pero sí hubieron entredichos que evidentemente generó estos resultados"

Esto último, de acuerdo con la querella, dentro de estos entredichos y falta desenlace está configurada la "premeditación". "Lo documentos que varios de los involucrados perdieron en la fiesta y que estaban en manos de los padres de Tomás ya fueron entregados a la Policía. Nosotros creemos que acá no hay una razón de odio desde el punto de vista racial, pero sí desde el punto de vista territorial. Hay, por lo menos, procedencias de imputados de tres esquinas diferentes", detalló.

Momentos clave en el asesinato de Tomás Tello

Y señaló: "Hay locales y hay personas oriundas del AMBA. Entonces, a partir de ahí, la discusión es amplia, pero entendemos que hay un tema territorial". Finalmente sobre la delicada situación de Samanta Ferreira, la mamá de Tomás y quien transita un avanzado embarazo, el abogado advirtió que está "destrozada", con "tratamiento psicológico" y a punto de dar a luz. "Ella está con tratamiento psicológico, esperando, obviamente, ser mamá. En breves días se va a internar para eso. Y, bueno, contenida por su familia, y, obviamente, pendiente de la investigación, palmo a palmo, junto con nosotros, en busca de Justicia por su hijo", sentenció.