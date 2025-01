Buscan desesperadamente a una niña de 10 años en el río Limay: la historia detrás de la tragedia

Una trágica escena se puede ver en el río Limay en Río Negro: autoridades policiales buscan de manera desesperada a una niña de sólo 10 años que se había sumergido allí durante la tarde del martes pero a quien luego se le perdió el rastro.

Ahora, se lleva adelante un operativo especial por parte de rescatistas y policías de Neuquén y Río Negro cerca del puente de Balsa Las Perlas para intentar dar con su paradero aunque todavía no pueden comunicar ninguna noticia a sus familiares.

Buscan a una niña de 10 años desaparecida en el río Limay

La denuncia fue recibida por las autoridades durante la tarde noche del mismo martes cuando contaron que la menor de edad estaba junto a un familiar en una zona que no está habilitada como balneario, por lo que está prohibido meterse cuando se le perdió el rastro.

Si bien el operativo de búsqueda en el Limay empezó ni bien se radicó la denuncia, durante la noche del martes no hubo ninguna novedad, por lo que desde el miércoles 8 se lleva adelante un nuevo operativo para encontrar a la niñita .

Buscan a una niña de 10 años desaparecida en el río Limay

Además de la exhaustiva búsqueda por la zona del puente de Balsa Las Perlas, lugar cercano de donde desapareció la niña, varios efectivos de Defensa Civil, policía de Río Negro y Neuquén, Prefectura, policía montada y el grupo COER, hacen lo propio cerca de la zona por tierra y también por agua.