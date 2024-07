Carrizo se quebró y pidió disculpas a Cristina por el atentado, mientras que Uliarte llamó a Sabag Montiel "manipulador"

La segunda jornada de declaraciones de la "Banda de los Copitos" formada por Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo se llevó a cabo con total normalidad aunque aparecieron algunos momentos confusos sobre todo a la hora de la declaración de la única mujer imputada por el intento de magnicidio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Cuando le tocó el momento de declarar a Carrizo, se lo vio muy prolijo, intentando mantener la postura. Se escuchó que en todo momento estaba consciente de lo que relataba y quebró en varias ocasiones en llanto tras recordar su vida pasada antes del 1° de septiembre de 2023, cuando se produjo el atentado.

Los tres imputados

Carrizo se desligó de toda culpa, contó que conoció a Uliarte y a Sabag Montiel a través de algunos otros amigos y es allí donde ellos le cuentan que no tenían trabajo, momento en el cual Carrizo decide incorporarlos a un incipiente negocio de venta de copos de azúcar.

Es ese mismo emprendimiento con el que, según Sabag Montiel, asistían a las manifestaciones populares en apoyo a Cristina para investigar y ver cada uno de los movimientos de la ex mandataria para después cometer el crimen.

Carrizo y Uliarte en la conferencia que brindaron un día después del intento de magnicidio

Si bien fue Carrizo una de las personas con las que se mostró Brenda a 24 horas de haber cometido el intento de femi-magnicidio contra Fernández de Kirchner, dijo que solo lo había hecho para ayudar y que, a último momento con el correr de los días se había enterado de la participación de Uliarte en el atentado.

Muy dolido por la situación de no poder estar con sus dos hijas ni ver a su pareja y, relatando lo mal que la pasa en la prisión de Ezeiza, Carrizo aseguró entre llantos: "Yo no tengo nada contra Cristina, nunca mataría a una persona".

Carrizo a punto de declarar

Además, dijo que "casi toda" su familia "es kirchnerista". A eso sumó: "Ni loco me voy a meter en algo así. Es por lógica que son chistes", dijo haciendo referencia a los chats que se hicieron virales en donde prometen hacer un atentado contra la ex funcionaria.

Sobre eso, Carrizo amplió: "En ningún momento le di un arma alguien, nunca tuve un arma en mi mano, nunca disparé. Yo no sé nada de eso", dijo muy apenado. Casi al final de su declaración, se dirigió personalmente a Cristina: " Le quiero pedir perdón también si ofendí a la señora Kirchner . Nunca me imaginé que iba a terminar involucrado en esto".

Brenda Uriarte: un capítulo muy diferente

Si bien se le dio la oportunidad de declarar ante los jueces del TOF, Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, Brenda no estuvo en su capacidad plena para responder preguntas, algo que su abogado Alejandro Cipolla ya había advertido.

La versión que hicieron circular es que Brenda había tomado pastillas del orden psiquiátrico y es por eso que no estaba en todas sus facultades y hasta dijeron que: "Alteraban su lucidez".

Brenda Uliarte al momento de su declaración

Aunque el abogado de Brenda le había recomendado no declarar, cuando estuvo frente a los jueces expresó: "Sí, declaro". Sin embargo, fue todo de mal en peor: cuando le preguntaron la fecha en la que había nacido hubo un gran silencio y cuando le preguntaron con quién vivía se refirió a Sabag y apuntó: "Con un convicto... y un manipulador".

La fiscal, a ver que la situación se iba de las manos, intervino preguntando si también trabajaba vendiendo "contenido erótico". "Sí, también", dijo ella y la fiscal le repreguntó: "¿Ganó dinero con eso?".

Momentos de tensión en la sala

Brenda contestaba con monosílabos y no parecía estar dispuesta a ahondar: "Sí, he ganado", respondió. La jueza Namer quiso volver al principio: "¿Va a declarar?, le preguntó y Uriarte contestó: "Sí, voy a declarar", pero acto seguido se quedó en un completo silencio.

Y lo próximo que dijo fue: "Prefiero contestar preguntas", se atajó. Un poco exaltada por lo que sucedía, Namer preguntó: "¿No quiere decir nada, contar su versión de los hechos? ¿Quiere contestar preguntas?". "Sí", contestó Uliarte. La magistrada le dio entonces la palabra al defensor para orientar el interrogatorio.

Allí, el defensor tuvo que intervenir y preguntar: "¿En qué consistió el suceso que se discute, qué participación tuvo?", dijo Cipolla. Brenda Uliarte respondió titubeante: "Partícipe y encubridora... Pero. No soy ehh...". Ese fue el final de su declaración porque no pudo continuar con el relato: "No me siento en condiciones de declarar", expresó ante la mirada de la jueza Namer que quedó totalmente estupefacta.