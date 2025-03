Con media sonrisa clavada y responsabilizando a Catalina: la confesión de Néstor Soto por la que piden cadena perpetua

El juicio por el femicidio de Catalina Gutiérrez, la joven de 21 años asesinada en Córdoba, está llegando a su fin. Este miércoles, el fiscal Marcelo Sicardi solicitó la pena de prisión perpetua para Néstor Soto, único acusado del crimen y compañero de estudios de la víctima en la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Cabe recordar que a pesar de que el juicio se lleve en el primer trimestre del año 2025, el hecho que terminó con la vida de la mujer tuvo lugar el 17 de julio.

Durante sus alegatos finales, Sicardi calificó a Soto como " un lobo con piel de cordero " y enfatizó que se trató de un femicidio. El fiscal destacó la responsabilidad exclusiva del acusado en el asesinato de Catalina y reconoció el dolor de la familia y amigos de la víctima al enfrentar las mentiras del imputado durante el proceso judicial. El acusado prefiere un juicio por homicidio, ya que desde su perspectiva está mal caratulada su causa al mencionarse que hubo femicidio.

Catalina Gutiérrez

En su confesión, Soto relató que el 17 de julio, tras una discusión en su departamento, aplicó a la influencer una maniobra de estrangulamiento conocida como "mataleón", lo que le causó la muerte. A pesar de que las palabras de Soto expresen su arrepentimiento, lo cierto es que su actitud demuestra lo contrario; y es que no sólo se mostró sonriente junto a su abogada, en un momento tan delicado, sino que además en su declaración intentó culpabilizar a Catalina.

Según sus dichos, todo comenzó cuando Catalina llegó a su vivienda y le reprochó, supuestamente, no haberla invitado a una reunión con amigos mientras él terminaba de arreglarse. Allí ella había dado el primer golpe y el respondió aumentando el nivel de agresividad: "Reaccioné con un golpe y le dije: 'Cati, me fui a la mierda, perdón'. Ella me dijo: 'Pelotudo, me pegaste re fuerte' . Me agarró de la remera y terminamos los dos en el piso peleando".

Néstor Soto, femicida de Catalina

Con profundos detalles, el joven continuó su declaración: "Ella estaba en el piso y me tocó el cuello. Era una práctica que hacíamos antes. Me apretó fuerte la nuez y ahí se me apagó la tele. Ahí arranca el Néstor Soto loco. Le agarro las manos, se las zafo y hago la maniobra del mataleón . Lo hice fuerte y lo dejé de hacer. No es que me cayó la ficha. En ningún momento paró ese estado de emoción". Sin embargo, la investigación oficial contradice esta versión.

Según el expediente, Soto manipuló a Catalina para que acudiera a su domicilio, donde la atacó sorpresivamente, propinándole al menos cuatro golpes en el rostro y cabeza, aprovechando su superioridad física y la relación de confianza que existía entre ambos. Tras el asesinato, el agresor intentó encubrir el crimen. Subió el cuerpo de la fallecida a su auto y lo abandonó en un descampado del barrio Ampliación Kennedy. Además, se comunicó telefónicamente con la madre de la víctima después de deshacerse del cadáver, lo que generó sospechas sobre la posibilidad de que hubiera contado con ayuda para cometer el delito.

Catalina Gutiérrez

Se espera que el tribunal emita su veredicto este miércoles 19 de marzo por la tarde, determinando la sentencia para Néstor Soto. La familia y amigos de Catalina Gutiérrez aguardan justicia por el brutal asesinato que conmocionó a la comunidad cordobesa.