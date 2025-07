Juanita Tinelli lloró desconsoladamente y compartió la noticia más triste: "Sabé que no estás solo"

Juanita Tinelli realizó una durísima publicación en sus redes sociales, en la que se mostró completamente vulnerable y en pleno llanto, y dejó un mensaje muy consciente y empático alrededor de las crisis de angustia típicas de la juventud que atraviesa. La hija del emblemático conductor se separó hace más un mes del polista Camilo Castagnola.

En el reel que subió a TikTok la heredera de Marcelo Tinelli, se la puede ver en plena crisis existencial y con sus ojos llenos de lágrimas en distintos momentos del último tiempo. La publicación, además, fue acompañada por un sentido texto dedicado a quienes pasan por una situación similar, en la cual la angustia sobrepasa la realidad.

"Uso y muestro esto porque quizás a alguien le ayude, o quizás no. Esto soy yo, en esta etapa de mi vida, sabiendo y reconociendo muchas cosas. Sé que el dolor no es eterno pero a veces cuesta saber que eso no es así y que es solo pasajero cuando se transforma en un estado de vida", escribió Juanita.

Más adelante agregó una reflexión más orientada: " Nunca me mostré vulnerable . Pero teniendo un poco de voz y quizás algún alcance. Sabé que no estás solo. Todos sentimos y somos seres humanos. Te quiero, los quiero y no voy a mostrarles solo el lado bueno de las cosas".

Juanita y Marcelo Tinelli.

La repercusión de la publicación fue contradictoria, en el sentido que recibió las típicas críticas deshumanizadas que suelen mostrarse en estos ecosistemas digitales. Aunque también los apoyos abundaron y generaron que la joven deje otro mensaje de agradecimiento en los comentarios del posteo.

"Me quiero tomar un segundo para agradecerles por todo el amor que estoy recibiendo con sus comentarios sobre el TikTok que subí. Me sanan el alma y soy una afortunada por recibir tanto amor. Gracias, de verdad", sintetizó la modelo, en una demostración de lo conmovedor que sintió semejante apoyo.

Camilo Castagnolo y Juanita Tinelli, cuando todavía eran pareja.

A fines de mayo, la joven se separó de su ex pareja. Según lo que afirmaron en ese entonces en LAM, Castagnola tuvo una aventura con una chica llamada Catalina, que dinamitó la relación que tuvo durante unos meses con la hija del conductor, quien se enojó con Ángel de Brito por haberle dado lugar a la información en su ciclo al aire de América TV.

"Me molesta más por quiénes son los que lo dicen. Porque fue un programa que es sumamente conocido, que lo conduce una persona que es muy amiga de mi papá. Eso fue lo que más me molestó", reconoció Juanita Viale en aquel entonces.