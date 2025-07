Mauro Icardi acorralado: quién es la mujer a la que le deberá pagar 20 millones de pesos

Un nuevo capítulo de drama legal que involucra al delantero Mauro Icardi y a la abogada Ana Rosenfeld. La disputa por honorarios no solo llegó a la justicia, sino que ahora se traduce en una cifra multimillonaria que el novio de la China Suárez, tras el embargo de uno de sus bienes más preciados: su auto.

Todo comenzó cuando Rosenfeld, quien representó a Wanda Nara en la causa por alimentos provisorios, demandó al futbolista por no cumplir con el pago de sus honorarios. Según la letrada, Icardi debía hacerse cargo del monto como parte de las obligaciones legales derivadas de la denuncia, pero el dinero nunca llegó, a pesar de las promesas del jugador.

Mauro Icardi

La abogada no dudó en tomar medidas contundentes para garantizar el cobro de lo que le corresponde. En diálogo con PrimiciasYa, Rosenfeld reveló detalles explosivos del caso: "La Justicia me determinó 13 millones de pesos más 7 de intereses y multas, o sea 20 millones por mis honorarios . Y cuando todos me preguntaban qué iba a embargar, yo decía el auto y me decían que no podía porque estaba a nombre de La China. Y todos, incluso la propia Wanda, creían que era un regalo que le había hecho Mauro a La China, pero no. Finalmente, el Juez acreditó que el auto está a nombre de él y está embargado a mi favor. Hoy salió la resolución".

El juez Adrián Hagopián, del Juzgado 106 que tramita la causa entre Nara e Icardi, fue quien habilitó el embargo del vehículo. Un giro inesperado en el caso que pone en jaque al futbolista del Galatasaray y lo deja totalmente expuesto.

Ana Rosenfeld

Mientras Rosenfeld celebra este triunfo legal, la situación parece lejos de resolverse del todo. Según trascendió, la abogada también había solicitado que se le prohibiera salir del país al jugador antes de su viaje a Turquía para reincorporarse al Galatasaray tras una lesión. Sin embargo, esa medida no prosperó.

En medio del escándalo, la ex abogada de Mauro también reveló que fue pieza clave para que Icardi pudiera reencontrarse con sus hijas en el exclusivo Chateau Libertador, dejando entrever que, pese a las diferencias legales, su rol también incluyó buenos gestos hacia el futbolista.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Como si todo esto fuera poco, otro dato picante salió a la luz gracias a Angie Balbiani, panelista de Puro Show, quien aseguró que Icardi tiene intenciones de tomar acciones legales contra Rosenfeld por hablar públicamente sobre su caso. "Icardi le va a hacer pagar a Rosenfeld todas las multas correspondientes por hablar del caso de ella, de Wanda y de sus hijas en televisión", afirmó Balbiani.

Sin embargo, Ana Rosenfeld no tardó en responder con firmeza ante esta versión: "Yo nunca me enteré que hubiera una multa de la cual yo pudiera ser pasible. Para que una culpa te quepa debes estar debidamente notificado y técnicamente yo no fui notificada de ninguna medida cautelar", cerró contundente sobre el caso de Mauro Icardi.