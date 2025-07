Otra vez a prisión: la mujer que mató a su novio rugbier fue ahora denunciada de violencia de género por su marido

Julieta Silva volvió a las páginas policiales. La misma mujer que en 2017 fue condenada por matar con su auto a su novio, el joven rugbier Genaro Fortunato, enfrenta ahora una nueva causa: su actual marido, Lucas Giménez, la denunció por violencia de género. Según consta en el expediente, Giménez llamó al 911 el pasado 12 de julio desde el baño de su casa en San Rafael, donde se había encerrado para pedir auxilio. Cuando llegó la Policía, lo encontraron con una escoriación y una tumefacción en el rostro. La Fiscalía de Instrucción N°2 de San Rafael actuó de inmediato. Tomó pruebas, solicitó pericias médicas y testimonios.

Ahora fue acusada de violencia de género por su marido

A partir de ahí, a Silva se la imputó por "lesiones leves agravadas por el vínculo". De nuevo, fue detenida y enviada a prisión domiciliaria con tobillera electrónica. También se le impuso una restricción perimetral para proteger a su pareja, con quien tiene una hija de un año. La historia resuena con fuerza, porque no es la primera vez que el nombre de Silva aparece en un expediente judicial. En la madrugada del 9 de septiembre de 2017, Fortunato y Silva, entonces pareja, discutieron en el boliche "La Mona" de San Rafael. A la salida, ella se subió a su auto. Él intentó detenerla, se paró frente al vehículo, incluso se colgó del capot.

Julieta Silva, otra vez en prisión domiciliaria

Pero Silva avanzó. Y lo atropelló. Luego giró en U y volvió a pasarle por encima. Durante el juicio, Silva alegó que no lo vio. Que llovía, que no tenía puestos sus anteojos, que pensó que había pisado un pozo. Los jueces Luque, Bittar y Laigle le creyeron: la condenaron por homicidio culposo a 3 años y 9 meses de prisión. Por ser madre, la cumplió en su casa. La sentencia fue resistida por la familia de Fortunato y por buena parte de la sociedad mendocina, que nunca aceptó la hipótesis del accidente.

El recuerdo del crimen volvió con fuerza tras esta nueva denuncia. Miguel Ángel Fortunato, padre de Genaro, no pudo evitar la comparación: "A mí lo que me sorprende de esto es que los únicos que no vieron intención fueron los jueces, porque todo el resto veíamos intención. Y esto de alguna manera lo confirma. Cuando uno ve esto, empieza a pensar que no estaba tan equivocado. Ahora termino pensando que no estábamos tan lejos de la realidad. No nos sorprende. Supusimos que esto iba a pasar".

La vida de Silva tras la condena estuvo marcada por la controversia. En prisión domiciliaria se filtró una foto suya en una juntada con amigas, lo que provocó indignación. Más tarde, ya en libertad, se casó con Giménez en un salón de San Rafael, en una ceremonia que no contó con el apoyo de la familia de ella ni con todos los amigos del novio. La pareja fue fotografiada en la playa durante su luna de miel en México por turistas que la reconocieron y manifestaron su rechazo.

La protagonista del crimen que conmocionó a Mendoza en 2017

Instalada nuevamente en San Rafael, Julieta abrió un local comercial. Intentó volver a una vida común. Pero esa normalidad no duró. La denuncia de Giménez la devuelve al lugar que nunca pudo abandonar del todo: el centro de una historia oscura, dolorosa y llena de preguntas sin respuesta. A su vez, Silva también realizó una denuncia contra su marido en la Unidad Fiscal de Género. Esa causa, por ahora, fue sumada al expediente principal. Mientras tanto, la Justicia intenta esclarecer los hechos y determinar si la agresión existió, en qué contexto y con qué consecuencias.