Turismo tóxico: la Justicia identificó a los vándalos que dañaron la montaña con aerosol y ahora enfrentan una multa millonaria

Dos turistas bonaerenses fueron filmados rayando piedras en el Dique Potrerillos, en Mendoza. La reacción ciudadana, el repudio generalizado a través de las redes sociales y la intervención de la Justicia activaron una causa por daño ambiental que podría resultar millonaria. La imagen que debería representar la armonía entre el turismo y la naturaleza se transformó en el símbolo de la negligencia y la falta de respeto ambiental.

En plena alta montaña mendocina, sobre la Ruta Nacional 7, una pareja de turistas fue sorprendida vandalizando con aerosol piedras en las inmediaciones del Dique Potrerillos, uno de los paisajes más emblemáticos de la provincia. "¿Qué no sabías? ¡Te voy a escrachar en todos lados!", se escucha decir al conductor que los filmó. En el video, que se viralizó de inmediato, puede verse a los visitantes escribiendo sobre las rocas los nombres "Stela, Grachu, Gui, Mari y Moni".

Turistas vandalizaron el dique Potrerillos

Al ser increpados, uno de los autores del hecho intentó justificarse con un insólito "no sabíamos que no se podía", mientras que una de las mujeres alcanzó a balbucear un pedido de disculpas. Lejos de aplacar la indignación, las explicaciones generaron aún más bronca. "Viejos de mier..., váyanse a lavar el c...", lanzó el denunciante antes de alejarse. La escena, con insultos cruzados, se convirtió en un retrato viral de la irresponsabilidad turística.

La jueza contravencional Viviana Fernández intervino de oficio y citó el artículo 138 del Código Contravencional, que sanciona las degradaciones ambientales en zonas protegidas de montaña con multas de entre 5.000 y 50.000 unidades fijas -es decir, entre 2 y 21 millones de pesos-, arresto de hasta 10 días y la obligación de realizar cursos de concientización ambiental. Según fuentes judiciales, los involucrados son oriundos de la provincia de Buenos Aires y permanecieron en Mendoza hasta el viernes 18.

Uno de ellos fue identificado con el apellido Pérez, y su nombre -grafiteado en las piedras- será revelado junto con las medidas legales que enfrentará. El impacto del video no se limitó al sistema judicial. Desde la Fundación Pro Montaña, Claudio Mellimaci calificó a los responsables como "delincuentes ambientales" y adelantó que su organización se encargará de limpiar las piedras afectadas, como ya lo han hecho en otras ocasiones. "Compran un aerosol para vandalizar la montaña", criticó.

Además, reclamó una campaña masiva para exigir a los visitantes que se lleven su basura y respeten el entorno. La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, también se pronunció en redes sociales: "Espero que quienes hicieron este daño lo reparen. En Mendoza somos buenos anfitriones, pero estos no son bienvenidos. Si alguien los reconoce, por favor díganles que vengan a limpiar las pintadas". El Gobierno provincial se enteró del hecho por la viralización del video y confirmó que la conducta de los turistas configura una infracción a la Ley 9.099, además de violar la Ley de Áreas Naturales (6.045) y la Ley General del Ambiente (5.961).