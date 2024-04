"En breve estás de vuelta": los polémicos posteos de los amigos del asesino de Gianfranco Di Luciano

La indignación de los amigos y personas cercanas a Gianfranco Di Luciano, el joven de 20 años asesinado el último fin de semana de un balazo en la cabeza en una fiesta privada en San Justo, llegó por duplicado. Además de tener que padecer la pérdida que significa su partida, en las redes sociales se viralizaron los mensajes en apoyo de las amistades de Yoel Taiel Tambussi, el principal sospechosos del homicidio.

"Mi bardito Taiel te amo con el alma. Me duele tanto esto, loco. Nunca me imaginé pasar esto y eso que te decíamos que te portes bien porque nosotras qué hacíamos si te pasaba algo. Te amo, loquito. Todo pasa, Taielcito", le dedicó en sus redes sociales Tiziana, una amiga del detenido. "La concha de la gorra, hermano. En breve, Taielcito compañero", escribió otro colega del apresado, en una foto en la que se lo ve con una pistola en su mano.

Los mensajes de los amigos de Yoel Taiel Tambussi, acusado de asesinar a Gianfranco Di Luciano.

"Mi rey, ponele onda. Dale que todo es breve", le dedicó en una segunda historia esta chica de nombre Tiziana. "Mal ahí, hermano. En breve estás de vuelta. Te quiero mucho, gil", posteó un tercer amigo del detenido. El caso de la mujer fue mucho más grave, porque de ella se viralizó un video en el que defendía al detenido y ensuciaba a la víctima.

"Zarpados en antichorro están estos hijos de puta. Mi bebé. Lo extraño. El otro murió porque era un re agite. En los noticieros decían: 'es un re sano' y no sé qué cosa. ¿Re sano? Tenía 20 gramos de tuzzi en el bolsillo. Dale, ya estamos grandes", acusó la joven. La viralización de estos contenidos la hizo un amigo de la víctima de nombre Franco Callegari, quien se encargó de que se conozcan todas estas cuestiones.

"Defiende a un asesino después de lo que le hizo a un pibe inocente. Esta clase de sociedad se debería extinguir. Idolatran a un negrito que sale a lastimar, a un rastrerito de mierda porque para que le digan chorro tiene que robar más que un celular o un jubilado. Todo vuelve y peor", prometió este individuo, quien en todas sus publicaciones tuvo el denominador común de contar con comentarios racistas y discriminatorios.

"Qué negros de mierda, ellos están tristes porque su amigo va en cana y nosotros acá llorando a un amigo, un hijo, un hermano. Una persona sin un gramo de maldad con los valores que le faltan a muchos, te puedo decir que 'El Colo' era hasta la mejor persona que conocí en mi vida", aseguró en la publicación en la que compartió todas las historias que habían hecho sus amigos.

Luego fue quien compartió un video de Tambussi en la fiesta, en el cual se lo veía con una pistola mientras apuntaba a la cámara. "Ahí lo tienen al negro andaba de acá para allá jodiendo con un arma. A él no le pasó nada pero si a un pibe inocente lleno de vida. Mi amigo salió a bailar y no volvió más, ¿qué hacemos nosotros ahora?", se preguntó, otra vez con definiciones racistas.

Luego, a partir del cruce que tuvo el padre de la víctima con Rolando Graña, en vivo para A24, en el cual el familiar amenazó con hacerle juicio a los periodistas por haber sugerido que Gianfranco era narcotraficante, el amigo escribió: "Así hablan los medios sin impunidad manchando el nombre de mi amigo, no respetando el dolor de una familia. No conocen a gian, no saben la persona que era, si supieran no les entraría en la cabeza que estén diciendo estas cosas. Sigan desviando el caso con mentiras".

La acusación partió del hecho que en el parte policial que se realizó tras el asesinato, en donde aclararon que hallaron "más de 20 dosis de cocaína y tusi". A Gianfranco lo mataron cerca de las 6 de la mañana del domingo en el Teatro Woodstock, de la avenida brigadier General Juan Manuel de Rosas 2942. Los asesinos huyeron en un Ford Fiesta Kinetic rojo y a las horas fueron detenidos por las fuerzas policiales.