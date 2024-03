"Es una inocencia comprada": acusaron a Gianola de llegar a un "acuerdo económico" para ser sobreseído

A pocas semanas de que Fabián Gianola sea absuelto en las causas de abuso sexual en su contra, el abogado de la denunciante Viviana Aguirre, Gustavo D'Elia, arremetió contra el fallo, negó la supuesta inocencia y recordó que fueron 18 las mujeres que lo denunciaron por el mismo delito, en contraposición a la victimización en la que se puso el actor, quien salió a afirmar que había sido "abusado mediáticamente".

El abogado Gustavo D'Elía.

"Esto es lo mismo que Jey Mammón con Lucas Benvenuto. La prescripción no dice que el abuso no existió en el caso de Mabel Gagino, la prescripción dice que pasó mucho tiempo. Nadie abusó de él sino que las denunciantes tienen derecho a denunciar a quién quieran y lo de Aguirre me sorprendió", aseguró el letrado frente a Mitre Live respecto a quien fuera su clienta.

En el testimonio que brindó ante el periodista Juan Etchegoyen también calificó como algo raro que el testigo Villavicencio haya declarado en contra y luego haya revertido su posición. "Aguirre de la noche a la mañana, sin consultarme nada, se presenta con el fiscal a que le otorguen la probation. Yo te hago una pregunta: ¿alguien que fue abusado sexualmente arregla una probation? ¿Qué hubo en el medio para que acepte? Para mí hubo un resarcimiento económico, hubo un arreglo económico ahí", denunció el abogado.

La polémica historia del abogado Adrián Marcelo Tenca.

Según contó D'Elía, su ex clienta "no apareció más" por su estudio jurídico. "No me pagó los honorarios y se escapa de mi persona. Si tan bien se manejó ¿por qué no me da la cara? algo raro hay acá. ¿Por qué el doctor (Adrián Marcelo) Tenca, quién era mi amigo, después de esta situación no apareció más como amigo?", se preguntó en relación al penalista quien tiene su sesgo propio en cuestiones de violencia machista, tal como demostró en una publicación en Instagram sobre los abusos a la periodista tucumana por parte de los cuatro futbolistas José Ignacio Florentín, Brian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa.

"Muy verdes los abogados de los jugadores de Vélez (Sarsfield) que permiten la declaración de la presunta víctima en cámara Gesell siendo mayor de edad. Verde manzana", deslizó Tenca. "Yo creo que hubo un arreglo económico entre Gianola y Aguirre y con la presencia de él. Yo me pregunto si esto es una inocencia comprada, para mí es una inocencia comprada", afirmó D'Elía.

Viviana Aguirre y Fabián Gianola cuando todavía trabajaban juntos.

"Yo nunca vi algo así en más de 20 años de abogado. Nunca me pasó en la vida que una víctima arregle una probation de la noche a la mañana y que se escapa de su abogado. Me contrató y me dijo que cuando salga esto me pagaba y nunca más me pagó", insistió el ex defensor de la víctima de Gianola. "No hubo ninguna denuncia con respecto a esto, vos te estás enterando ahora así que si alguien denuncia debería ser investigado por supuesto", añadió.