Gabriela Trenchi se quebró tras la condena a 8 años de prisión para Lotocki: "No estoy llorando de tristeza"

Los tiempos de impunidad de Aníbal Lotocki parecen haber quedado en el pasado, luego de que la Justicia porteña confirmara la condena a ocho años de prisión y 10 sin poder ejercer la medicina, en el marco de la causa de estafa y por haber ocasionado lesiones graves a Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Si bien el cirujano se encuentra detenido desde octubre de 2023, el fallo complica aún más su situación, mientras transita el juicio por la muerte del empresario Rodolfo Christian Zárate, tras una intervención que encabezó.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 resolvió "condenar en definitiva al señor Aníbal Rubén Lotocki (...) a las penas de ocho años de prisión y diez años de inhabilitación especial para ejercer la medicina, accesorias legales, y al pago de las costas por resultar autor penalmente responsable de los delitos de lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades", al que sumaron la estafa cometida "en perjuicio" de Trenchi.

El pedido, que estuvo impulsado por el fiscal general Sandro Abraldes, es un firme antecedente de cara a la decisión que debe tomar la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación al pedido que hizo la defensa de Lotocki luego del fallo que lo condenaba en abril de 2025. A su vez, se suma al panorama el actual juicio que enfrenta ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, por el homicidio de Zárate y las lesiones ocasionadas a otras cinco mujeres, donde, según trascendió, pedirán 25 años de prisión en su contra.

"Luché mucho para que esto se dé", confesó ante BigBang Trenchi, quebrada y emocionada por completo. "Parecía que esto nunca iba a llegar. No lo puedo creer", sostuvo la víctima de Lotocki, que recibió en su cuerpo un exceso de polimetilmetacrilato, una sustancia tóxica y nociva para la salud, que en la actualidad la mantiene con dolores y con padecimientos graves que pueden derivar en un cuadro en el que pierda la oportunidad de caminar. Su próximo objetivo es que su uso quede completamente prohibido como en Colombia, donde una ley lo logró.

Aníbal Lotocki cada vez más complicado: al actual fallo se suma que en el juicio por Zárate pedirán 25 años de prisión en su contra.

¿Cómo tomaste esta decisión de la Justicia?

- No estoy llorando de tristeza. Yo nunca lloré, ni me quebré, ni quise dar lástima, me banqué un montón de críticas, de la boca, que me operé la cara, con la parálisis se me cayó el labio y se me cae la comida, hoy fui una especialista de la pantorrilla y nadie se anima a tocar porque está cada vez peor y no duermo de los dolores.

Eso no va a sanar, ni me va a devolver mi vida, ni mi salud, ni todo lo que perdí, pero no va a salir nunca más porque ahora le cae la de Zarate, que ojalá no le bajen un año, más las otras chicas, la de Vanesa (Sassaro) y ojalá no salga nunca más y todos los cómplices también tengan sus consecuencias. Estoy feliz, es como que fue muy fuerte porque hasta ayer que hablé no pensaba que lo iban a dejar firme. Doy las gracias a todos los periodistas, porque sin ustedes no lo hubiese logrado.

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 que condenó a ocho años de prisión a Aníbal Lotocki.

Durante años te tocó dar esta pelea y parecía que Lotocki tenía un nivel de impunidad que hacía imposible esta condena. ¿Qué cambió en el medio?

- Los fiscales ayudaron mucho, trabajaron muchísimo. También apoyaron lo que yo decía y el pedido. No era bueno que, a poco de que den la sentencia de Christian Zarate y las otras chicas de las otras causas, esto no hubiera quedado firme, a tres años de que Silvina Luna no está. Por lo menos desde el cielo va a ver que se hizo justicia, aunque ella no esté y yo no me pueda curar. Pero no va a joder más a nadie.

¿Crees que esto también va a sentar un precedente importante como para que no puedan venir en el futuro nuevos Lotockis?

- Estoy viendo cómo hacer para abrir un Instagram por el tema de mala praxis en general, porque esto sigue y hay muchos Lotockis. Porque él no traía solo ese veneno para él, sino que también lo repartía a otros. Hay muchos como él y el Ministerio de Salud y el Colegio de Médicos no miran nada. Quiero con otras víctimas sacar la ley como en Colombia, que es el paso que sigue ahora.

Así salió Gabriela Trenchi de la operación que le hizo Aníbal Lotocki y que complicó su salud de manera definitiva.

Respecto a tu salud, ¿cuáles son los próximos pasos para lograr que tu caso mejore o no empeore?

- Nada. Yo tengo una autoinmune que agarré el año pasado. Hoy fui a un especialista y quieren hacer una junta a ver qué se puede hacer, pero me habló que es medio como que puedo arriesgarme a no caminar más, porque está muy hinchada. Tengo que evaluar y pensar qué voy a hacer con esto, pero creo que no me lo voy a poder sacar y espero que Dios me dé salud y que no empeore más de lo que estoy, porque la verdad que lo estoy pasando bastante mal. Por lo menos éste no va a dañar a nadie más, a nadie más.