Bombazo en el caso Loan: Laudelina pidió perdón por las mentiras y apuntó contra su ex abogado y la Policía

La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña podría dar un inesperado volantazo después de la declaración de su tía, Laudelina Peña. Durante su primera comparecencia ante el tribunal, la mujer se quebró, pidió perdón por las mentiras que había dicho y aseguró que esas versiones fueron impulsadas por su anterior abogado.

"Pido perdón y disculpas por las mentiras, no fueron intención mía, fueron del doctor (José Fernández) Codazzi. No tuve nada que ver con el accidente ni con el botín", declaró Laudelina, según trascendió durante la audiencia.

Laudelina Peña

La mujer está detenida desde julio de 2024 y es una de las imputadas por la desaparición del niño, ocurrida el 13 de junio de ese año en el paraje El Algarrobal, en Corrientes. También están acusados su esposo Antonio Benítez, la pareja de Mónica Millapi, Daniel Ramírez, la pareja de Victoria Caillava, Carlos Pérez, y el comisario Walter Maciel.

Laudelina contó que, el día que Loan desapareció, llegó alrededor de las 8.15 a la casa de su madre, Catalina, para ayudarla a limpiar y preparar el almuerzo familiar. Luego acompañó a los menores y a varios adultos en el recorrido hacia la zona del naranjal, donde el nene fue visto por última vez.

Catalina, la abuela de Loan

Sin embargo, aseguró que no llegó hasta el lugar exacto: "Llegué hasta la tranquera del medio, no llegué hasta el naranjal. Cuando llegué a la tranquera, decidí volver. Le dije a ellos que yo no iba a pasar", relató ante el tribunal.

Poco después, recibió una llamada de Antonio Benítez para preguntarle si Loan había regresado a la casa. Según contó, el hombre le dijo que el niño "se fue solo" y, a partir de ese momento, Laudelina se sumó a la búsqueda del menor junto con otros familiares y vecinos.

Dónde está Loan Peña

Al volver, dijo que encontró un patrullero y vio al comisario Walter Maciel conversando con Victoria Caillava. Según su declaración, el policía le habría dicho que todavía no podían tomar la denuncia porque debía pasar un día desde la desaparición.

Laudelina también describió el momento en que Maciel ingresó a la vivienda de su madre: dijo que la actitud del comisario le llamó la atención, especialmente por la conversación que mantuvo con Catalina en medio de la desesperación por la desaparición del niño.

María Victoria Caillava

"El comisario saludó y a mí me pareció raro. Le preguntó a mi mamá de qué cuadro de fútbol era, que él era del mismo y que se iban a llevar bien. También le dijo que era devoto de un santo, cosa que no tenía nada que ver con lo que estábamos buscando", declaró.

Después, según su relato, Maciel se sentó junto a José Peña, el papá de Loan, para preguntarle qué había ocurrido y comunicarles que pedirían refuerzos para continuar la búsqueda.

José Peña y María Noguera, padres de Loan Peña

Laudelina Peña también relató lo ocurrido durante la madrugada posterior a la desaparición. Dijo que fue trasladada en un patrullero hasta la comisaría de 9 de Julio, donde permaneció junto a Mónica Millapi y Daniel Ramírez.