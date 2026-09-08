Régimen Penal Juvenil: la jueza Alonso lo frenó por 60 días y Santilli terminó hablando de "penes de madera"

La Justicia bonaerense suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en toda la provincia de Buenos Aires. La decisión fue tomada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo del Padre Pepe Di Paola.

La magistrada explicó que la ley incorpora al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años, modifica supuestos que antes no eran punibles y establece la aplicación de la escala penal prevista en el Código Penal. Según advirtió, esos cambios "aumentará considerablemente la cantidad -por mayores ingresos y por mayor permanencia- de personas privadas de la libertad".

Padre Pepe Di Paola es quien lleva adelante la Federación Familia Grande Hogar de Cristo

Pascual defendió su resolución y se definió como "garantista". También cuestionó que el encierro, sin políticas de acompañamiento y reinserción, pueda traducirse automáticamente en mayor seguridad. Consultada sobre qué le parecía que los menores estuvieran "enrejados", respondió: "Pésimo".

"Con esta ley no vamos a crear más seguridad", sostuvo la jueza, aunque aclaró que no está en desacuerdo con reducir la edad de imputabilidad: "Yo no estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad", explicó, y agregó: "Nuestros legisladores habrán decidido que esté en 14".

LA JUEZA QUE SUSPENDIÓ EL RÉGIMEN PENAL JUVENIL EN PROVINCIA DEFENDIÓ SU FALLO



Marta Elba Pascual se definió como "garantista" y consideró "pésimo" que los menores de 14 a 16 años estén encerrados. Sin embargo, aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad... pic.twitter.com/gs3t5H8ZeU — Clarín (@clarincom) September 7, 2026

La magistrada también rechazó cualquier interpretación que presentara su postura como una defensa de los delitos cometidos por menores: "Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma", afirmó. Sin embargo, insistió: "Yo soy de la provincia de Buenos Aires y con esta ley no les vamos a dar seguridad".

Pascual reclamó que el nuevo régimen esté acompañado por juzgados y fiscalías especializadas, centros de alojamiento, infraestructura y personal capacitado. También defendió la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa, con "oficios, actividades adentro, terapia" y herramientas destinadas a que los jóvenes asuman responsabilidades y puedan reinsertarse.

La ofensiva de Bullrich

La decisión judicial provocó una reacción inmediata de Patricia Bullrich, senadora y exministra de Seguridad, quien impulsó la reforma. La dirigente apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y contra el sistema judicial provincial.

La reflexión de Patricia Bullrich

"Tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad", escribió Bullrich en sus redes sociales. Luego profundizó su crítica, siempre por su cuenta oficial de X: "Tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga".

El papelón de Santilli

El cruce sumó a Diego Santilli, quien cuestionó el silencio del gobernador: "Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia, si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima".

Ministro, concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado



Bajar la edad de imputabilidad no alcanza. ¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y... https://t.co/D7JVMBLipb — Javier Alonso (@JaviAlonsook) September 8, 2026

Si bien Kicillof todavía no salió a responder, el que sí lo hizo fue el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso que respondió que el reclamo de Santilli confundía las responsabilidades institucionales: "Concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado", planteó.

Además, Alonso cuestionó que una reforma de semejante alcance se implemente sin recursos suficientes: "Bajar la edad de imputabilidad no alcanza. ¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?", sostuvo y en la misma línea agregó: "Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles . Un eslogan de campaña".

Señor Ministro de Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se sienta con el Gobernador y le pide que deje de comprar penes de madera?



Mejor que invierta más en seguridad que el conurbano es tierra de nadie. https://t.co/e1fq7CbLMJ — Diego Santilli (@diegosantilli) September 8, 2026