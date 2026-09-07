Noche de furia en Recoleta: se enojó porque no quisieron cargarle GNC y apuñaló a dos personas

La noche del domingo terminó en horror en una estación de servicio de Recoleta, ubicada en la esquina de Paraguay y Montevideo. Un hombre de 36 años atacó con un cuchillo a dos clientes que habían intervenido para separar una pelea entre él y uno de los playeros del lugar.

El episodio ocurrió alrededor de las 20.13, cuando un hombre de 61 años llegó a la estación junto con su hijo de 28 a bordo de un Chevrolet Agile. Ambos se detuvieron en el sector destinado a la carga de GNC y esperaron para ser atendidos.

En ese momento vieron que uno de los empleados discutía con otro cliente, un ciudadano venezolano de 36 años que había llegado en un Volkswagen Voyage . El conflicto se habría iniciado porque el vehículo tenía vencida la oblea obligatoria para cargar GNC.

La persona que terminó detenida por apuñalar a dos personas

La discusión subió rápidamente de tono y terminó en una pelea a piñas. Al ver la escena, el padre y su hijo decidieron intervenir para intentar separar a los dos hombres y evitar que la situación continuara escalando.

Fue entonces cuando el hombre sacó un arma blanca y atacó a los dos clientes. El joven de 28 años recibió una herida cortopunzante en la zona del cuello, mientras que su padre fue apuñalado en el muslo izquierdo.

Después de la agresión, el atacante intentó esconder el arma en un tacho de basura ubicado en la isla de surtidores. Sin embargo, los policías que llegaron tras un llamado al 911 encontraron allí el cuchillo utilizado durante el ataque, descripto oficialmente como un arma "tipo tramontina".

🚨 NO LE CARGARON GAS, DISCUTIÓ Y APUÑALÓ A DOS CLIENTES EN LA ESTACIÓN DE GNC

📍 Recoleta pic.twitter.com/WQJUnksUQV — Vía Szeta (@mauroszeta) September 7, 2026

La Policía de la Ciudad detuvo al sospechoso en la estación de servicio. Según la información oficial, el hombre tenía antecedentes por daños, registrado en mayo de este año, y por una pelea ocurrida en noviembre de 2024.

Personal del SAME asistió a los dos heridos y los trasladó al Hospital Fernández. A pesar de la gravedad y de la zona en la que fue herido el joven, ambos permanecen fuera de peligro.