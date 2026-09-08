El giro de Barrelier en la causa por Agostina Vega: dijo que la adolescente fue entregada como "prenda" y apuntó contra su madre

Claudio Gabriel Barrelier, imputado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real y por homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y violencia de género, había mantenido hasta ahora una postura de silencio. Su nuevo defensor, Carlos Argüello, explicó que decidió declarar para aportar información que, según sostuvo, todavía no había sido incorporada formalmente al expediente.

Al finalizar la audiencia, el fiscal Raúl Garzón confirmó que el imputado ejerció su derecho a declarar, pero evitó revelar el contenido de la presentación: "Él ha hecho uso de sus medios de defensa, que es prestar declaración", afirmó y agregó: "El contenido obviamente no puede trascender. Bueno, es la litigación que corresponde".

Claudio Barrelier

Consultado sobre si Barrelier había mencionado o involucrado a otras personas, el fiscal mantuvo la cautela y descartó que la declaración pudiera modificar, por sí sola, el cuadro de pruebas reunido: "Podrá decir lo que quiera Barrelier, las pruebas lo incriminan y lo comprometen", sostuvo. Antes de retirarse, fue todavía más contundente: "No es factible, no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo . En absoluto".

Según los trascendidos difundidos sobre la indagatoria, Barrelier negó haber asesinado a Agostina y sostuvo que la adolescente salió con vida de su casa ubicada en Juan del Campillo al 800. En esa versión, apuntó contra la madre de la víctima, Melisa Heredia, y afirmó que la adolescente habría sido enviada hasta allí como "prenda" por una supuesta deuda vinculada con drogas , una acusación rechazada contundentemente por la querella y por la familia.

Melisa, mamá de Agostina

El imputado habría declarado que Agostina estuvo entre 30 y 40 minutos en la vivienda y que luego salió caminando para subir a un Volkswagen Gol rojo. Según esa reconstrucción, el vehículo habría sido enviado a buscarla; esta hipótesis contradice la acusación fiscal, que sostiene que la adolescente ingresó a la casa y nunca salió con vida.

La defensa intentará respaldar el relato con careos entre Barrelier, Heredia y Osvaldo Fassetta, además de mensajes y posicionamientos telefónicos; en ese sentido, Argüello sostuvo que su cliente habría facilitado en el pasado un contacto relacionado con una supuesta deuda, pero negó que conociera una operación de compra de estupefacientes a crédito.

Agostina Vega - Claudio Barrelier

También afirmó que Barrelier fue presionado para trasladar ropa de su hija en un Ford Ka perteneciente a Soledad Andreani y que esa secuencia podría comprobarse con teléfonos, horarios y movimientos del vehículo.

Para la querella que representa a la madre y a la familia de Agostina, la declaración fue un intento de desviar la responsabilidad. Es por eso que Carlos Nayi calificó la versión como "un disparate" y remarcó que no estuvo presente en la audiencia, por lo que conocía el contenido a través de trascendidos. El abogado sostuvo que Barrelier tiene derecho a declarar, pero que eso no convierte sus dichos en hechos probados.

Una de las habitaciones de Claudio Barrelier

Nayi afirmó que los entrecruzamientos telefónicos, la distribución de la vivienda y los rastros detectados mediante luminol ubican a Agostina ingresando al domicilio alrededor de las 22.55 y que, de acuerdo con la hipótesis de la querella, " no volvió a salir nunca más" . El letrado advirtió además que una explicación incompatible con evidencia objetiva puede transformarse en un "indicio de mala justificación".

Mientras la Justicia analiza la nueva versión, la causa avanza con seis personas detenidas. Además de Claudio Barrelier, están imputados Osvaldo Miguel Fassetta, Soledad Andrea Andreani y Marianela Soledad Palmero por encubrimiento agravado por favorecimiento personal y real; Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz también fueron acusados por encubrimiento agravado.