Preocupación por Mirtha Legrand: filtraron su tomografía y no pinta para nada bien

Mercedes Ninci aseguró que consiguió la tomografía computada que le realizaron a Mirtha Legrand durante su internación y difundió públicamente el contenido del informe. La periodista presentó el documento como una información exclusiva y pidió al doctor Guillermo Capuya que tradujera los términos médicos que generaron preocupación.

El informe indicó: "Hay signos de reagudización de patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea de predominio bibasal, hernia hiatal mixta con predominio con repercusión ventilatoria basal izquierda, nódulo pulmonar de 14 milímetros en lóbulo superior derecho de características previamente descriptas compatible con hamartoma, sin cambios significativos en el resto de los demás hallazgos respecto de la tomografía computada que le realizaron el 13 de abril de este año, cuando también estuvo internada".

Mirtha Legrand

La periodista también explicó cómo atravesó Mirtha la noche en el centro de salud: "Mirtha pasó la noche acompañada por la enfermera que también tiene en la casa, con la que está siempre con ella. Yo no sé si Mirtha tiene ganas de estar con otra enfermera que no conozca. Ella está en una habitación común porque no es un tema que requiera cuidados más intensivos pero se trata de una suite, lógicamente, acorde a lo que es ella", contó.

Capuya interpretó el informe y llevó tranquilidad sobre uno de los términos que más inquietud generó: "Bien. Básicamente ella tiene un cuadro infeccioso respiratorio claramente. Lo que dice ahí un hamartoma es una lesión benigna que es un tejido conectivo, que puede estar con cartílago, que lo tiene ya hace tiempo", explicó.

El médico remarcó que ese tipo de nódulo requiere seguimiento, pero aclaró que el informe lo describe como una lesión sin cambios significativos: "Es importante cuando hay un nódulo en el pulmón el seguimiento a través de estudios radiológicos como en este caso la tomografía computada pero está claramente indicado que es un hamartoma que es algo benigno que lo puede tener ", sostuvo.

El especialista también había explicado que, en pacientes de edad avanzada, los médicos suelen evaluar cuidadosamente el tiempo de internación por el riesgo de infecciones intrahospitalarias: "Con los pacientes añosos, por la posibilidad de contraer infecciones intrahospitalarias, lo que suele hacerse es indicar una internación domiciliaria por supuesto que con un seguimiento estricto de los médicos en el domicilio", había señalado.

Mirtha Legrand

Palabras más, palabras menos, la salud de Mirtha Legrand continúa estable y esto se pudo comprobar gracias a la interpretación del parte médico que Mercedes Ninci no tuvo escrúpulos en filtrar.