"Fui yo, pero...": la indignante declaración de los acusados de asesinar a quemarropa al ex Puma Aramburu

El juicio por la muerte del rugbier argentino Federico Martín Aramburu comenzó este martes en el Tribunal de lo Penal de París y ya declararon los acusados de haber terminado con la vida del ex medalla de bronce con Los Pumas en 2007. El principal acusado, que le disparó cuatro veces por la espalda, reconoció el hecho, pero aseguró que actuó "en legítima defensa", sin importar la persecución que emprendieron contra el fallecido y que derivó en su muerte.

"Soy responsable de la muerte de Federico Martín Aramburu. Siempre he explicado que disparé en legítima defensa. Corresponderá al Tribunal de lo Penal decidir si esta defensa fue legítima o no", declaró Loïk Le Priol en relación a los hechos que ocurrieron el 19 de marzo de 2022 luego de una discusión y pelea que mantuvieron con el argentino y su amigo, en el bar Le Mabillon del barrio de Saint-Germain-des-Prés.

El juicio por la muerte de Federico Martín Aramburu comenzó tras más de cuatro años del crimen.

"Sea cual sea la decisión, estoy condenado a cargar con esta inmensa tragedia el resto de mi vida. Nunca dejaré de pedir perdón", señaló el ex integrante del ya disuelto Groupe Union Défense, una organización de extrema derecha francesa que fue parte del reagrupamiento Rassemblement National (RN). Le Priol integró las fuerzas especiales de la Marina francesa hasta 2015, pero debió abandonarlas por acusaciones de violencia mientras estaba uniformado.

Sea cual sea la decisión, estoy condenado a cargar con esta inmensa tragedia el resto de mi vida"

El otro acusado que abrió fuego contra Aramburu fue Romain Bouvier, quien también integraba el mismo grupo de extrema derecha. El hombre reconoció que ejerció "violencia armada" contra el argentino, pero -increíblemente- negó haber querido lastimar al fallecido. "Nunca quise matar al señor Martín Aramburu, no quería hacerle daño, ni siquiera quería tocarlo", sentenció el hombre que disparó cuatro veces.

Federico Martín Aramburu con la camiseta de Los Pumas.

El día del homicidio, tanto Bouvier como Le Priol no debían ni siquiera estar juntos, ya que se encontraban bajo supervisión judicial a partir de otra causa judicial que pesaba sobre ellos, por un ataque que habían protagonizado en la casa de otro de los dirigentes del grupo de ultraderecha que integraban juntos y por el que fueron condenados a tres y dos años de prisión respectivamente.

En aquel fallo a Le Priol le disminuyeron la responsabilidad por un supuesto estrés postraumático que acarreaba de su paso por la Marina. La misma maniobra busca aplicar en este caso la defensa del ex militar quien, durante aquella noche, mostró un un brazalete de la Policía local y un arma de fuego a quienes intentaron retenerlo en el restaurante; y lanzó una frase que fundamenta la hipótesis de la Justicia francesa de que lanzaron una "cacería humana": "Voy a matarlo".