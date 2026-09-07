La Argentina que Milei no ve: tenía 23 años y se suicidó luego de que la apretaran por una deuda

La dureza del drama de las y los endeudados en la Argentina de Javier Milei quedó de relieve luego de que, en el marco de una sesión especial por el tema en la Legislatura porteña, una joven contó cómo su hermana de 23 años se quitó la vida en noviembre de 2025 a partir de que apretaran a su familia con amenazas de embargo. El miércoles el flagelo se discute en el Congreso de la Nación, mientras desde el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) no saben cómo esconder la problemática.

El primero de los 100 casos que expusieron su realidad en el Salón Dorado de la Legislatura porteña a partir de una convocatoria que impulsó el radical peronista Leandro Santoro, tuvo como expositora a Érica, quien leyó una carta donde explicaba cómo la situación de las deudas llevó a su hermana Camila de 23 a quitarse la vida mientras probaba "ese pedacito de independencia que te llena, te reconforta y prepara para lo que viene".

"La historia de Camila no comienza con su desenlace, comienza mucho antes: cuando una persona deja de ser tratada como una persona y pasa a ser tratada exclusivamente como una deuda", indicó Érica sobre el origen de la cuestión que llevó a su hermana al suicidio en la madrugada del 20 de noviembre. La joven tenía una deuda y una amenaza que le llegó a su madre, la llevó a la desesperación y a terminar con toda la presión que sufría.

"El audio era sumamente violento y amenazante. Hablaban de mi hermana como deudora y amenazaban con embargar los pocos bienes que tiene mi papá, aún cuando él nunca había firmado una hipoteca ni había dejado esos bienes como garantía por un préstamo de mi hermana", relató Érica en relación a la amenaza. "Cuando escuché este audio entendí que no se trataba de un abogado ni de un embargo. Se trataba de miedo, depresión y violencia psicológica", agregó.

Millones están endeudados en el país

Según el relato, el hostigamiento de estas empresas de cobranzas siguió hasta tiempo después del fallecimiento, cuando "seguían llegando personas a dejar avisos de deuda". A Érica llegaron a amenazarla de quitarle un subsidio por su hijo discapacitado y, el colmo, por una deuda de 200 mil pesos le pidieron el certificado de defunción. "Ahí entendí que el hostigamiento no había impactado solamente con Camila. También se había perpetuado en nosotros, su familia", lamentó la hermana de la víctima.

Érica apuntó contra "el negocio del miedo" de los "cobradores que comienzan con llamadas y terminan en aprietes violentos" y las "personas que se hacen pasar por abogados y amenazan y buscan generar terror" y también contra "la emergencia en salud mental" y "las leyes que obviamente no acompañan a las familias para nada".

Una postal de la última Marcha de los Endeudados al Ministerio de Economía.

"Camila representa una realidad que viven muchas personas: falta de trabajo estable, endeudamiento, vergüenza, miedo a la sensación de que no hay salida", señaló Érica. "Hoy sólo soy la voz de mi hermana. Hoy pido justicia y me sumo a esta audiencia para luchar en contra de estos abusos. Luchemos para que nadie más tenga que sentir que no existe una salida" finalizó. Un aviso claro para lo que se tratará el miércoles en el Congreso de la Nación.