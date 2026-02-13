Big Bang! News
Horror en Santa Fe: lo condenaron a 16 años de prisión por abusar a un menor y contagiarle una enfermedad de transmisión sexual

El hecho sucedió en 2022, cuando el violador cuidaba a un vecino en edad de primaria.

13 Febrero de 2026 09:59
El hombre santafesino abusó de un menor y lo contagió con una enfermedad venérea.
La Justicia de Santa Fe condenó a 16 años de prisión a Marcelo Rubén Ruiz de 51 años por abuso infantil con acceso carnal agravado por haber contagiado de una enfermedad de transmisión sexual al menor de edad, lo que le provocó serios problemas de salud al niño que cuando sucedió el hecho en 2022 cursaba sus estudios primarios.  El juicio oral por el hecho ocurrido en Santo Tomé del departamento La Capital finalizó el último jueves con la sentencia de la jueza Susana Luna, en un proceso en el cual el Ministerio Público de Acusación (MPA) estuvo representado en el debate por la fiscal Laura Gerard y en la investigación penal por su colega Matías Broggi.

El Poder Judicial de Santa Fe.
Tras el veredicto, la fiscal celebró que "la magistrada consideró acreditada la atribución delictiva y condenó a Ruiz por la calificación penal y el monto de la pena" que habían solicitado en los alegatos. "Al agredirlo sexualmente, le transmitió una enfermedad con la que la víctima fue diagnosticada al año siguiente y demandó diversas intervenciones médicas y tratamientos", añadió.

Gerard recordó que "el condenado cometió el abuso en 2022, cuando la víctima transitaba su escolaridad primaria" y que "el hombre era vecino y amigo de la familia del pequeño". "El hecho delictivo fue en la vivienda del niño, en una oportunidad en la que Ruiz se quedó a cargo de cuidarlo mientras estaban a solas en un lugar de la casa", precisó.

La fiscal Laura Gerard durante su jura en el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.
"Desde el MPA, llevamos adelante un trabajo articulado con la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez de Santo Tomé y el SAMCo de esa ciudad, a fin de proteger los derechos del niño que sufrió el abuso, brindarle una contención integral y esclarecer lo que había sucedido", concluyó la fiscal.

