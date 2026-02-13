"Décadas en la política y seguís sacando tres votos": el cruce entre Karen Reichardt y Myriam Bregman por la reforma penal juvenil

La sesión que aprobó la reforma penal juvenil no terminó cuando se apagaron los micrófonos del recinto. Continuó en las redes sociales y tomó forma de duelo verbal entre Karen Reichardt, de La Libertad Avanza, y Myriam Bregman, la históriuca dirigente del Frente de Izquierda. El intercambio comenzó con un posteo provocador. Reichardt publicó una foto del diputado libertario Sergio "Tronco" Figliuolo y escribió: "Escuchando las cuestiones de privilegios de los zurdos".

Ante un usuario que comentó que debía tener "paciencia para escuchar a Nicolás del Caño", respondió con un escueto: "Uf". La reacción llegó rápido. Bregman contestó con ironía: "¿Y las entendiste?". Pero lejos de apagarse, la discusión escaló. Reichardt redobló la apuesta: "La que no entiende ni quiere ser parte de este momento histórico (por la media sanción a la reforma penal juvenil) sos vos. Vivís hablando puro biri biri. Décadas en la política y seguís sacando tres votos. Shhh".

La réplica no tardó: "Ay, Karen. 3 o 100, pero sin colgarme de nadie". La pelea virtual no fue aislada: reflejó dos visiones irreconciliables sobre la reforma que baja la edad de imputabilidad y establece penas de hasta 15 años para delitos graves, aunque sin perpetua y con sanciones alternativas para hechos menores. Mientras el oficialismo celebró la aprobación con tono épico, la izquierda denunció un retroceso en derechos.

La que no entiende ni quiere ser parte de este momento histórico sos vos ... Vivis hablando puro biri biri , décadas en la política , y seguís sacando 3 votos ... shhhhhhhhhhh https://t.co/Idltpz8KJh — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) February 13, 2026

Durante la sesión, Bregman cuestionó la política exterior argentina y denunció un bloqueo a Cuba como un "verdadero crimen de guerra": "Es una vergüenza la posición del gobierno argentino. No representa lo que siente la mayoría de nuestro pueblo. Le están sumando una posición de bloqueo total, donde están dejando a la población sin siquiera combustible ni petróleo. No pueden tener clases". En paralelo, Reichardt mostraba en redes la otra cara de la jornada.

Ay, Karen.... 3 o 100, pero sin colgarme de nadie. https://t.co/yhZS7l64Ri — Myriam Bregman (@myriambregman) February 13, 2026

De hecho, subió el momento de la votación y escribió: "Totalmente emocionada hasta las lágrimas, con los familiares aplaudiéndonos y nosotros a ellos. Delito de adulto, pena de adulto. Un paso clave para la justicia argentina. El que las hace las paga".