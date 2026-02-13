Luciano Castro se habría internado en una clínica de rehabilitación: siente que "perdió al amor de su vida"

Luego de la separación de Luciano Castro y Griselda Siciliani, el actor quedó golpeado por la exposición pública y se internó en una clínica. Acosado por los memes y la viralización de sus infidelidades, y acorralado por los testimonios de sus ex parejas Sabrina Rojas y Flor Vigna, lo decidió para encauzar su vida y salir de conductas autodestructivas a las que se encuentra sometido, tal como le había prometido a su última novia.

"Luciano Castro se internó por voluntad propia en un lugar, que está aislado. Está sin celular. Está tratando de sanar. Está tratando de ordenar un poco su vida, que todo le fue demasiado. Gente que lo vio en los últimos días no lo vio bien", informó Denise Dumas, en reemplazo de Ángel de Brito en LAM.

"Quiero ser muy cauto. Esta información la venimos trabajando con la producción desde hace una semana y media. Nos había llegado el dato de que existió una conversación entre Luciano y Griselda, donde él le dijo que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor", detalló el panelista Pepe Ochoa en la pantalla de América TV.

De acuerdo a lo detallado, la separación lo golpeó profundamente al actor, quien comenzó a vivir cada vez más deprimido al punto de que "empezó a tener días muy malos y no les encontraba sentido". "Yo me crucé con mucha gente que estuvo con él, que se cruzó, y no la estaba pasando bien en relación a la exposición que tuvo con todo lo que pasó y en relación al distanciamiento con Griselda. No estaba bien Luciano", reconoció Dumas.

Luciano Castro fue infiel a todas sus parejas.

En ese sentido, Ochoa recordó la última nota que le hicieron en el programa, "donde él contaba que todo lo mediático lo impacta de una manera muy profunda, pero eso también le genera mucha ira". Cabe recordar que tras las filtraciones de los audios de él en los que aparece seduciendo otras mujeres, todo se complicó en su vida cotidiana.

La periodista Pilar Smith confirmó que el hecho de "verse en memes, que el audio de la gallega sea de burlas, lo ponía a él en otro lugar", que lo hacía más vulnerable. "Él está acostumbrado a los medios porque él tuvo escándalos, pero en esta oportunidad todo fue más allá", lamentó.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

La decisión de Castro surgió de su propia voluntad y el lugar en donde lo hizo es un espacio especializado en tratamientos terapéuticos grupales, donde otros famosos y personas bajo mucho estrés fueron para acomodarse internamente. "Él siente que todo lo que construye, lo destruye", precisó Ochoa.

"Quiero ser claro. No tiene nada que ver ni con adicciones, no es un tema de salud mental por el que lo tuvieron que internar. Él está muy delicado, se siente muy mal y siente que perdió a la mujer de su vida. Por eso tomó la decisión de internarse en este lugar para poder salir adelante, ordenarse un poco y poder frenar. Lo mediático le impactó muy mal", aseguró el periodista.

Luciano Castro y el pasacalle que le mandó a Griselda Siciliani, que también fue motivo de burlas públicas.

En el programa también afirmaron que su ex Rojas se encuentra en contacto telefónico con él y que desconocen si tiene contacto con sus hijos, aunque la idea es que no se entere de nada de lo que sucede en los medios de comunicación, ya que verse como motivo de burlas lo desmoraliza completamente.

"Dicen que a todos los que ama los aleja y que está viviendo un infierno. Por eso toma la decisión de internarse en una clínica en Capital Federal", sumó Ochoa. "El impacto de haber perdido a Griselda le hizo muy mal y siente que tiene que trabajar en eso. Necesita que lo acompañen, tener compañía", concluyó.