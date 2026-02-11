Volantazo en el caso Paulina Lebbos: Virginia Mercado y el encubrimiento que podría cambiarlo todo

A casi dos décadas del crimen que conmocionó a Tucumán en particular y a Argentina en general, el caso Paulina Lebbos podría dar un giro crucial. Virginia Nazarena Mercado, amiga íntima de la víctima y última persona de su entorno en verla con vida, se encuentra en el centro de la escena judicial tras admitir su participación en un encubrimiento que podría reescribir la historia del caso.

Mañana 12 de febrero a las 08 de la mañana, se llevará a cabo una audiencia clave en la Sala IV de la Cámara Penal Conclusional. Allí, Mercado deberá ratificar un acuerdo de juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal, que la señala como cómplice de encubrimiento. De confirmarse, evitaría un juicio oral y público, pero quedaría expuesta como una pieza clave en la red de silencio que rodeó el caso desde el principio.

Virginia Nazarena Mercado

Virginia Mercado, quien durante años fue considerada testigo clave, quedó bajo sospecha tras el juicio histórico de 2018-2019. En ese momento, los jueces ordenaron investigarla por sus múltiples contradicciones. Entre las más graves se destacan:

Lagunas en el boliche . Nunca logró explicar por qué ella y Paulina quedaron solas al salir del boliche Gitana.

. Nunca logró explicar por qué ella y Paulina quedaron solas al salir del boliche Gitana. El remís bordó . Mercado nunca explicó por qué esa noche tomaron un remís ilegal en lugar de un taxi, ni pudo identificar al conductor a pesar de haber viajado con él.

. Mercado nunca explicó por qué esa noche tomaron un remís ilegal en lugar de un taxi, ni pudo identificar al conductor a pesar de haber viajado con él. Silencio persistente . Ante preguntas clave, su respuesta habitual fue "no recuerdo".

. Ante preguntas clave, su respuesta habitual fue "no recuerdo". El ocultamiento sobre César Soto . Negó conocer los episodios de violencia que Paulina sufría a manos de su pareja, a pesar de haberlos mencionado previamente a la policía y a la familia Lebbos.

. Negó conocer los episodios de violencia que Paulina sufría a manos de su pareja, a pesar de haberlos mencionado previamente a la policía y a la familia Lebbos. El careo familiar . Su hermana Jimena Mercado reveló un allanamiento extraño que Virginia negó frente a los jueces, generando sospechas de un pacto de silencio.

Alberto con una foto de su hija Paulina Lebbos

La principal acusación contra Mercado es haber ocultado información crucial sobre lo que ocurrió aquella madrugada en la que Paulina fue asesinada. Según las investigaciones, su silencio habría tenido como fin proteger a alguien o desviar la atención de los responsables.

Los detalles del acuerdo judicial apuntan a que Mercado admitirá haber mentido y encubierto elementos esenciales para esclarecer el caso. Aunque evitaría la cárcel efectiva, esta confesión confirmaría que durante casi 20 años guardó un secreto que podría haber cambiado el rumbo de la investigación .

El pueblo tucumano sigue pidiendo justicia por Paulina Lebbos

Alberto Lebbos, incansable en su búsqueda de justicia por su hija, estará presente en la audiencia. Enfrentará nuevamente a quien alguna vez fue considerada una amiga cercana de Paulina, pero que ahora se revela como una figura clave en el entramado de encubrimientos que obstaculizaron la verdad.

Si bien esta confesión no resuelve del todo el caso, abre una nueva puerta para entender qué ocurrió realmente aquella fatídica noche. La justicia tucumana podría estar a punto de sellar un capítulo crucial en uno de los crímenes más impactantes de la provincia. La pregunta sigue siendo: ¿quiénes más están detrás del silencio dela muerte de Paulina Lebbos?