Jorge Martínez tras las rejas por abuso sexual: le dieron solo un año de condena y podría ser excarcelado

La justicia condenó a Jorge Martínez, ex entrenador del equipo de fútbol femenino de Boca Juniors, por el caso de abuso sexual por el que fue investigado luego de la denuncia realizada en abril de 2023 por Florencia Marco, que se desempeñaba como jefa de prensa del plantel.

La audiencia, que tuvo lugar en los Tribunales de Comodoro Py; comenzó a las diez y media de la mañana y duró alrededor de cinco horas, bajo el cargo del juez Sergio Paduczak, a quien la defensa de Martínez pidió recusar. Sin embargo, éste informó su veredicto de un año de prisión; cabe aclarar que la pena es excarcelable porque es menor a los tres años de cárcel.

Jorge Martínez

En este contexto, el abogado defensor de Marco remarcó: "Solicito se condene a Jorge Daniel Martínez a la pena de tres años de prisión cuyo cumplimiento podrá ser dejado en suspenso y se disponga que durante dicho período cumpla con las obligaciones de fijar residencia y someterse a la Dirección de Control que por domicilio corresponda, realizar un curso relacionada con la temática de delito por el que se le impugna".

El 22 de marzo había sido la primera jornada del juicio contra el ex entrenador de Boca y, aunque se esperaba que el veredicto se conociera ese mismo día, el proceso pasó a cuarto intermedio por pedido de sus abogados que recusaron al juez pero sin éxito alguno.

Jorge Martínez

Aquel día, varios testigos por parte de la denunciante brindaron su declaración, así también como de parte de Martínez. Entre las figuras que se presentaron del club Boca Juniors, se encontraban Mauricio Serna y Jorge Bermúdez, integrantes del Consejo de Fútbol.

💣Bombita. Estuvieron presentes en esa misma jornada jugadoras que estuvieron en el plantel femenino, como Yamila Rodríguez, Julieta Cruz y Vanina Preininger.

"De los 15 testigos, ninguno afirmó que haya habido abuso", afirmó el abogado de Martínez al salir de Comodoro Py. "Estoy destrozado por tener semejante denuncia. Confío en que si tengo que volver a trabajar, voy a hacerlo sin faltarle el respeto a nadie, creciendo a la par de las chicas", insistió.

En tanto, Marco recalcó aquella vez ante la prensa que tuvo la sensación de que hubieron falsos testimonios: "Entiendo que la Justicia va a intervenir en relación a eso. Decían que no sabían de lo sucedido". Además, la denunciante resaltó: "Negaban que yo hubiera hablado con ellos en su momento informándoles de la situación, pero hay pruebas de que sí y de que lo sabían".

"(En Boca) Me volvieron a desilusionar porque no puedo entender cómo pueden mentir de la manera en que lo hicieron hoy", sostuvo, mencionando también que sufrió situaciones de acoso e intimidación por parte de Martínez e incluso, al momento de presentar la denuncia, expresó que fue manoseada por el entrenador en Casa Amarilla, el predio donde entrena el Xeneize.

Bermúdez y Delgado acusados por falso testimonio

El fiscal había solicitado tres años de cárcel para Martínez, acusándolo también de falso testimonio a través de Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, integrantes del Consejo de Fútbol de Boca Juniors y compañeros del acusado. Sin embargo, el ex entrenador mantuvo su inocencia e insistiendo en que debe ser absuelto.

En declaraciones a Radio la Red, Martínez expresó antes del veredicto: "Siempre tuve la plena seguridad de que tengo que ser absuelto de esta causa injusta. Tengo que estar tranquilo, mi mente está tranquila".

Marco estuvo presente en el juicio.

"Jamás le falté el respeto a nadie, nunca le toqué la cola como anuncia la denunciante. Es más, me avalan los 15 testigos, están las filmaciones donde los testigos avalan no haber visto un tocamiento", aseguró.

El caso, estuvo lleno de tensiones y testimonios divergentes entre los empleados del club que desfilaron por Comodoro Py citados ante el juez, pero Marco sostuvo siempre su pedido de justicia ante la prensa y agradeció el apoyo a la comunidad que la acompañó durante el juicio.

La denuncia de Florencia Marco

En una entrevista brindada a TN, Marco fue directo al grano y relató que Martínez la intimidaba desde el primer día de su llegada al cargo de entrenador del equipo femenino de Boca Juniors, con gestos inapropiados, comentarios lascivos y situaciones de acoso físico y que ella "tenía miedo de ser violada" desde el primer día que trató con él. Ella trabajó en Boca desde 2011 hasta 2019.

De hecho, la situación llegó a un punto crítico cuando el ex entrenador la tocó de forma inapropiada mientras ella sostenía un termo. "Yo estaba hablando con una jugadora de algo personal. Yo ya le tenía miedo (a Martínez). Tenía el termo y el mate en la mano, y en el bolsillo del pantalón, el celular. De repente siento una mano que atraviesa toda mi cola y mi pierna. En ese momento te quedás helada porque no entendés qué está pasando", expresó.

Florencia Marco

"Aparece mi celular delante de mi cara y él me dice: 'Tomá, acá guardás todos sus secretos'. Veo su cara y yo empiezo a los gritos: '¡Salí de acá!, ¡No me vuelvas a tocar nunca más!, ¡Está loco!'. Salí desorientada, nunca me había pasado algo así. Trabajé ocho años con fútbol masculino y nunca me pasó algo similar", relató Marco.

Después del incidente, la denunciante contó que dejó pasar unos días hasta que logró enfrentarse al DT para expresar su incomodidad, mientras que él simplemente se escudó con que "se trataba de una broma".

Florencia Marco

La joven, recalcó que una de las cosas que la animó a denunciar y a hacer público su relato es porque "los efectos tiene un abuso son enormes y muy fuertes, no importa a qué edad", al tiempo que lamentó que estas situaciones aún estén "naturalizadas en la sociedad". Además, durante su relato, pidió que se dejen de cuestionar a las personas que denuncian estos delitos.