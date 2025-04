"Kim va a festejar en el cielo": el desgarrador homenaje de una familia que convirtió el dolor en memoria

Este domingo, en un club de barrio de La Plata, se va a escuchar música, se va a ver a chicos reír, a padres compartir abrazos, y a artistas pintar murales llenos de color. A simple vista, parecería una fiesta infantil. Y lo es. Pero también es un acto de amor, de lucha y de memoria. Porque este domingo no se celebra un cumpleaños cualquiera. Es el que hubiera sido el octavo cumpleaños de Kim Gómez, la nena asesinada por dos delincuentes de 14 y 17 años durante un intento de robo.

La menor cumpliría 8 años el lunes 28 de abril

Sus padres, en vez de vestirse de luto, decidieron llenar de vida ese vacío imposible. "Kim va a festejar en el cielo", escribió Marcos Gómez, su papá, en un posteo en Instagram que conmovió a miles. Allí contó que, pese al dolor profundo, eligieron organizar una jornada con juegos, dibujos y actividades para niños en el club Real Infantil de Altos de San Lorenzo. "Quizás ella festeje con nuestros amigos o familia que tenemos acompañándola", escribió con ternura, como si en esa frase pudiera contener toda la furia, el amor y el duelo que atraviesa. La tragedia ocurrió hace apenas unas semanas, pero para Marcos y su familia, cada día es un desafío.

Todo esto, debido a la ausencia y el deseo de que la muerte de Kim no haya sido en vano. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el papá fue claro: no quiere venganza, quiere justicia. Pero, sobre todo, quiere un cambio. "No quiero más muertes", dijo con voz firme. "No alcanza con que los chicos estén presos. Yo me voy a meter al barro para generar un cambio, por más mínimo que sea, lo voy a hacer". La fecha elegida para el homenaje fue el domingo 27 de abril, un día antes del cumpleaños real de Kim. El evento tendrá una consigna clara: transformar el dolor en una experiencia de comunidad.

Un mural con su rostro y una sonrisa enorme será pintado por artistas locales. Habrá inflables, actividades para chicos y una invitación abierta: "Kim es de todos", escribió Marcos, pidiendo que la gente que quiera sumarse lo haga con el corazón. "Va a ser una jornada parecida a la que hicimos en Meridiano, la otra vez. Gente de toda la ciudad y de afuera ya se está organizando para venir", contó. Lo que comenzó como un pequeño encuentro familiar se convirtió en un movimiento. Porque el caso de Kim no solo conmovió por su brutalidad, sino por la dignidad con la que su familia eligió responder.

La familia organizará un evento el domingo 28.

En sus redes, Marcos agradeció los mensajes, el apoyo, la empatía. Reveló que hasta famosos se comunicaron para ayudar económicamente, pero no aceptó. "Estoy agradecido, pero hoy quiero otra cosa", aclaró. Lo que busca no puede comprarse: es justicia real, es seguridad, es que ningún otro padre tenga que organizar una fiesta para una hija que ya no está. "Con políticos todos los días me veo. Tengo propuestas buenas para encarar y quiero hacerlo. Muchos famosos se contactaron, me quisieron ayudar económicamente y no acepté. Estoy siempre agradecido, pero yo hoy quiero otra cosa", contó.

l crimen de Kim volvió a poner sobre la mesa la crisis de seguridad que azota a muchas ciudades del país. "Quiero que podamos salir a la calle tranquilos, sin miedo de que algo malo te pase", dijo Marcos, y sus palabras resonaron con fuerza en una sociedad agotada de vivir con miedo. Pero él no se quedó en la denuncia: busca hacer algo, ser parte de la solución. Mientras tanto, este domingo será un día difícil. Porque no hay manera de llenar la silla vacía, de callar el llanto que se asoma cuando nadie mira. Pero también será un día de amor. Porque en cada risa de los chicos, en cada pincelada del mural, en cada abrazo que se dé en nombre de Kim, estará viva su memoria.

Marcos Gómez, el papá de Kim Gómez

En esa plaza, en ese club, en ese mural, Kim volverá a cumplir años. No en silencio. No en el olvido. Sino en comunidad, en lucha, y en amor. Porque su familia decidió que no iba a ser el final. Que su nombre seguiría brillando. Que aunque ella ya no esté, su historia apenas empieza. "Son días muy particulares, pero estamos intentando sacar lo mejor. El domingo vamos a juntarnos con muchos chicos y gente que vendrán a recordarla, la idea es pasar un lindo día entre todos en un club de fútbol", cerró.