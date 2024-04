La bronca del entorno de Gianfranco Di Luciano ante las manifestaciones de apoyo para el presunto asesino

La indignación de los amigos y las personas cercanas a Gianfranco Di Luciano, el joven de 20 años asesinado el pasado fin de semana de un balazo en la cabeza en una fiesta privada en San Justo, volvió a hacerse presente en las redes sociales. Además de tener que padecer la pérdida que significa su partida, nuevamente se viralizaron diversos mensajes de apoyo hacia Yoel Taiel Tambussi, el principal sospechosos del homicidio, como si nada malo hubiese ocurrido.

Gianfranco Di Luciano fue asesinado a sus 20 años.

El sábado de la semana anterior en pleno boliche de San Justo se escucharon cinco disparos al aire. Sin ningún tipo de disimulo ni cuidado, Taiel Tambussi, el principal apuntado por el crimen, habría disparado y uno de esos tantos tiros dio en la cabeza de Di Luciano generando rápidamente su muerte.

Tras dar aviso al 911, la Policía logró detenerlo pero a la salida de una fiesta clandestina en La Tablada, a la cual había concurrido para darse a la fuga luego de cometer el asesinato. Esa misma madrugada, el joven fue detenido y a partir de ese momento todos sus amigos comenzaron a dedicarle posteos en las redes sociales prometiéndole que "pronto se verán afuera", que "aguante", que lo "aman" y que "sea fuerte" que "ya va a pasar".

Yoel Taiel Tambussi, principal sospechoso del homicidio.

Después de todos los posteos que se dieron a conocer la semana anterior, los mismos amigos volvieron a la carga en apoyo, nuevamente, a su amigo que ahora está tras las rejas y continuará hasta que se confirme si fue él efectivamente quien asesinó a Di Luciano. "Te amo Taiel, cuídate mucho reicito. En breve estamos hermano que la cuenten como quieran", escribió uno de sus compañeros junto a una foto estilo selfie en pleno amanecer.

"Que la cuenten como quieran", el mensaje de apoyo de un amigo de Taiel.

Además de él, otra amiga hizo dos posteos en particular pero, tras hacerse viral la imagen, debió cambiar su nombre y apellido. Sin ir más lejos, eligió poner un nombre de usuario extremadamente particular y privó su cuenta para que nadie más pueda ver ni sus publicaciones ni sus historias en apoyo a Taiel. Luego de quitarse su identidad, decidió llamarse como "lobuenonuncapasademoda".

"Vos sos mi hermano. Me parte el alma despertarme y que me hayan llamado de todos lados por vos. Dale hermano ponele onda, no me dejes sola que vos sabes que vos y yo siempre en todas. Te amo wacho, como me haces renegar. Dale Tai, no me dejes sola", redactó la muchacha con una foto en donde se los ve a ambos dentro de una fiesta.

Seguido a esa postal, volvió a publicar otra imagen más, donde se los ve a los dos juntos dentro de un domicilio, pidiéndole nuevamente que "no la deje sola". "Todos me decían ojalá yo tenga una amiga como vos, siempre tu sombra cuidándote y vos a mí contra quien sea! Te amo hermano. Te amo Taiel, estoy destrozada amigo vos no me dejes sola"., escribió junto a la imagen.

"No me dejes sola", el pedido de una amiga de Taiel

Pero tras hacerse públicas esas imágenes, uno de los mejores amigos de Di Luciano, que estuvo presente en la noche del crimen, se manifestó a través de la misma red social, X -ex Twitter- con total indignación y enojo, asegurando que si el detenido sale pronto de prisión, él se va a encargar de que "la pase muy mal".

Un amigo de Di Luciano aseguró que si Taiel queda en libertad, se va a encargar de que "la pase mal".

"Esto te da más indignación, Taielcito es un asesino, mató a mi hermano, a mi mejor amigo, a la mejor persona que puedan conocer. Si taielcito sale a la calle todos se van a encargar de que la pase muy mal especialmente yo", escribió, aunque no fue la primera vez que lo hizo refiriéndose al supuesto autor del crimen.

Dos días antes, también había publicado: "Que negros de mierda, ellos están tristes porque su amigo va en cana y nosotros acá llorando a un amigo, un hijo, un hermano. Una persona sin un gramo de maldad con los valores que le faltan a muchos, te puedo decir que el coló era hasta la mejor persona que conocí en mi vida".