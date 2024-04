Sebastián Sosa quedó afuera de Vélez: rescindieron su contrato tras la denuncia por abuso sexual

El arquero de Vélez, Sebastián Sosa, quedó afuera del club Vélez Sarsfield luego de que le rescindieran el contrato con el equipo en medio una denuncia realizada por una joven periodista tucumana el 6 de marzo, en la que relató que tanto Sosa como Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín abusaron de ella en la habitación 407 del hotel Hilton Tucumán.

Tras esta declaración, la mujer ratificó lo denunciado ante la fiscal María Eugenia Rossi y brindó nuevos detalles del hecho que no trascendieron a la prensa, ya que la causa continúa en plena investigación.

Sebastián Sosa

El club de Liniers se refirió a la situación del futbolista de 37 años y expresó en su cuenta de Twitter: "En el día de la fecha se firmó la desvinculación del jugador Sebastián Sosa del Club Atlético Vélez Sarsfield". Al mismo tiempo, Vélez aseguró: "La rescisión del contrato es con efecto inmediato y sin más obligaciones para ninguna de las dos partes".

Así, quedaron suspendidos los vínculos laborales de Sosa, Florentín, Cufré y Osorio, que quedaron aprehendidos en la provincia Tucumán. De hecho, Sosa se encuentra en libertad gracias a que sus abogados pagaron 50 millones de pesos, tras la medida que había dispuesto la Justicia de Tucumán,en la audiencia que se llevó a cabo el 20 de marzo, mientras que a los otros tres implicados se les dictó arresto domiciliario por 90 días.

El comunicado de Vélez

El jugador uruguayo que comenzó sus pasos en Peñarol, luego en Boca, Rosario Central e Independiente había expresado el día que fue liberado a los medios: "Lo único que tengo para decir es que confío plenamente en la Justicia de Tucumán. Soy inocente y lo único que quiero es que se sepa la verdad de todo esto".

Sebastián Sosa montó una pomposa fiesta

El ahora ex arquero de Vélez, Sebastián Sosa, reapareció después de haber quedado detenido en Tucumán por la denuncia de abuso sexual y pagar su libertad bajo fianza para realizar junto a su familia y las imágenes de la celebración se viralizaron en redes sociales, generando indignación entre los internautas.

La foto de la celebración compartida por la pareja de Sosa

Según informó La Gaceta de Tucumán, la pareja del jugador uruguayo, Stephanie Correa fue quien divulgó las postales del evento en su cuenta de Instagram, donde se ve al golero del Fortín festejando el cumpleaños de su hijo Bastián, oportunidad en la cual aprovecharon para la ceremonia de bautismo de dos años del nene.

"Dreams come true. Baptism and Second Birthday (Los sueños se hacen realidad. Bautismo y Segundo Cumpleaños)", escribió Correa en el pie de sus fotos sacadas en la estancia La Candelaria del partido de Lobos, provincia de Buenos Aires.