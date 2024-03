La cruda declaración de la joven que denunció por abuso a los jugadores de Vélez y el plan de Sosa para "dejarla mal parada"

El lunes por la tarde se produjo un giro clave en la causa que tiene envueltos a cuatro futbolistas de Vélez. La víctima fue citada a declarar en Cámara Gesell y una vez que aquello finalizó, la fiscal, Eugenia María Posse , decidió que todos los implicados, Sebastián Sosa, Braian Cufré, AbielOsorio y José Florentín Bobadilla queden aprehendidos por 48 horas hasta que el Juez decida en ese lapso de tiempo cuál será el futuro de los señalados.

Los jugadores de Vélez denunciados por abuso sexual quedaron detenidos en Tucumán.

A la tarde, una vez finalizada la jornada, Patricia Neme, abogada de la víctima dialogó en el programa radial de Gustavo López transmitido en La Red y dio detalles de cómo fue la Cámara Gesell en la cual estuvieron presentes la periodista tucumana y por otro lado, los cuatro implicados con sus abogados correspondientes, los cuales aseguró que intentaron "desprestigiarla" y "re victimizarla" todo el tiempo.

"Fue una jornada muy larga, la víctima ingresó a la Cámara Gesell a las 10 de la mañana y duró muchísimas horas. Le hicieron muchas preguntas y ella declaró en forma espontánea todo el hecho por el cual ha sido sometida", indicó. En cuanto a su relato, señaló: "Fue clara, contundente y coincidente con sus anteriores declaraciones y con la denuncia correspondiente que se realizó en fiscalía al día siguiente de la denuncia en la Policía".

Con respecto al tiempo en que estuvo declarando, aseguró que fue extenso pero que sirvió para que sea contundente en sus palabras que la llevaron a que la fiscal tome la decisión final de aprehender a los implicados. "Terminó como a las 15 horas aproximadamente, se demoró un poco y comenzó 10:30 porque primero fue el juramento, pero estuvo más de tres horas".

Patricia Neme, abogada de la víctima de los futbolistas de Vélez.

Y prosiguió: "Ella es una persona muy fuerte, muy valiente, supo sobrellevar todo, contó todo el abuso que sufrió, no hay ninguna duda, fue contundente para que la fiscal tome la medida de aprehensión que tomó ayer por el lapso de 48 horas". Cabe aclarar que esas 48 horas son el tiempo que va a tener el juez para confirmar o no la detención permanente hasta que se resuelva el caso.

En cuanto al accionar de la víctima, Neme manifestó que la misma tuvo un parate de tensión, cansancio y dolor, justamente porque ya era la tercera vez en la que se encontraba relatando con lujos y detalles todo el caso de horror que le tocó vivir. Antes, lo había declarado en la comisaría y en la Justicia. "Ayer en un momento ya estaba cansada, lógicamente se quebró cuando tenía que declarar todo el abuso y es que es muy fuerte. Pero ella ahora está un poco más tranquila en su casa".

Por otro lado, hizo hincapié en la responsabilidad que tuvo cada uno para que el abuso suceda y más específicamente en Sosa que fue quien planeó la estrategia desde un comienzo. " El grado de responsabilidad de Sosa es fundamental . Si él no se hubiera acercado a ella a través de los chats y a través de los mensajes de Instagram, ella jamás hubiera ido al lugar donde fue abusada. Por lo tanto, la participación de Sosa es necesaria y sin eso no sucedía".

Sebastián Sosa

En esa misma línea, amplió: " Es un partícipe necesario del abuso sexual. Del acto no lo es. Igualmente, es una participación necesaria , es un delito y merece una pena. Ella lo que dice es que no se acuerda de él en el acto y está casi segura de que no. Pero la participación de él es necesaria para lo que le hicieron a ella, por lo tanto la pena es exactamente la misma que para los autores y coautores".

Por último, habló sobre el accionar de ellos tanto en el después del abuso sexual como también en la actitud del arquero, que fue quien filtró los chats para "dejarla mal parada". "Ellos tienen los medios económicos de fugarse. De hecho ellos trataron de callarla a través del fajo de dinero que le dejaron en la habitación para que se quede en silencio y por supuesto que esto puede entorpecer la investigación. Pero nosotros, esperamos que sea la prisión preventiva para que eso no suceda".

Y concluyó: "Me pareció una cosa espantosa que publiquen los chats y sé que el que lo hizo fue Sosa para hacerla quedar mal a ella porque se veía el nombre y la cara de ella. Exponerla me pareció propio de una persona cobarde. No lo leí mucho, leí que algunos chats estaban cortados a favor de él y ni aun así logró conseguir su cometido que era que ella quede mal parada. Eso habla peor de él, que de ella. Pero no es nada que me preocupa".