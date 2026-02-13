La noche más larga: un nene caminó kilómetros en la oscuridad para denunciar que mataron a su tío

La ruta estaba oscura. No había luces, ni autos, ni testigos. Solo el viento del monte santiagueño y el llanto desgarrado de un nene de 6 años que caminaba solo por la banquina de la ruta provincial 13. Eran las primeras horas de la madrugada del jueves cuando fue encontrado en medio de la nada, después de haber recorrido varios kilómetros en busca de ayuda. Apenas lo asistieron, entre lágrimas, lanzó una frase que heló la sangre: su tío estaba muerto al costado del camino. La escena ocurrió en la provincia de Santiago del Estero, en la pequeña comunidad de Tomás Young, departamento General Taboada.

Exequiel Fernández, de 34 años, tenía una herida de arma de fuego en el rostro.

El chico había caminado casi cinco kilómetros entre la medianoche y las 2 de la madrugada, guiado por la desesperación. Con la oscuridad cerrada como único paisaje, avanzó por el tramo que une Tomás Young con Bandera, hasta que finalmente fue visto y auxiliado. Siguiendo las indicaciones del menor, la Policía encontró el cuerpo sin vida en la banquina izquierda. Se trataba de Exequiel Fernández, de 34 años, conocido en la zona por su pasión por el fútbol. La noticia sacudió a todo el pueblo, donde su nombre era familiar y su presencia habitual en las canchas locales.

Según publicó el medio local Diario Panorama, el hombre presentaba una herida de arma de fuego en el rostro. Junto a él hallaron una motocicleta azul marca Corven 150 cc sin dominio visible, una mochila y una escopeta. La escena quedó inmediatamente preservada mientras trabajaban los peritos y los efectivos policiales. La fiscal Alejandra Sobrero ordenó las actuaciones iniciales para esclarecer las causas de la muerte. La investigación continúa abierta y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. Pero mientras la Justicia avanza, el impacto emocional ya es irreparable. En Tomás Young el silencio pesa.

La imagen de ese niño caminando solo en la madrugada, buscando ayuda tras enfrentarse a una escena imposible de procesar a su edad, atraviesa a toda la comunidad. Horas después del hallazgo, el club donde jugaba Fernández difundió un comunicado cargado de dolor. Desde Veteranos Unidos, el equipo que defendía cada fin de semana, expresaron: "Con profundo dolor despedimos a Exequiel Fernández, joven de Tomas Young, un apasionado del fútbol cuya alegría, entrega y compañerismo dejaron huella en todos nosotros, en esta Institución vistiendo nuestros colores aurinegros".

En el mensaje también recordaron su espíritu dentro de la cancha: "Tu sonrisa en la cancha, tu valentía para enfrentar cada partido y tu amistad sincera permanecerán en la memoria de quienes te conocimos y te conocieron". Y cerraron con una despedida que hoy resuena en cada rincón del pueblo: "Descansa en paz, querido y estimado Exequiel 'DERA'. Tu espíritu y tu juego vivirán por siempre en nuestros corazones".