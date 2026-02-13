Una peligrosa costumbre: sólo el 17% de los jóvenes utiliza preservativo durante sus relaciones sexuales

Mientras que en streamings y en otros ámbitos más contemporáneos de las nuevas generaciones abundan los chistes acerca de tener relaciones sexuales "a peluche" -en referencia a sin protección-, las estadísticas sobre contagio de enfermedades de transmisión sexual crecen todos los días. En el marco del Día Mundial del Preservativo, la doctora Valeria Valko comentó a la Agencia Noticias Argentinas que "solo el 17% de los jóvenes utiliza el preservativo siempre en todas sus relaciones sexuales", de acuerdo a la encuesta realizada por la Aids Healtcare Foundation (AHF), en Argentina.

La fecha cobra especial relevancia ante el aumento de las ITS en Argentina, con mayor impacto en la población joven, según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. Allí la ginecóloga explicó: "Según el Boletín Epidemiológico Nacional, en 2025 se registró un incremento del 20,5% de sífilis respecto del mismo período de 2024. La gonorrea también muestra una tendencia en alza, con un pico histórico en 2023".

"En el caso del VIH, se estima que en el país viven unas 140.000 personas con la infección y se notifican alrededor de 6.900 nuevos diagnósticos por año. El 98% de las transmisiones ocurre por relaciones sexuales sin preservativo y se calcula que un 17% de las personas que viven con VIH aún no lo sabe", detalló Valko.

El aumento de las ITS se asocia, en gran medida, a un menor uso sostenido del preservativo, especialmente entre jóvenes, vinculado a desinformación y a una menor percepción de riesgo. A esto se le suma el efecto post pandemia con una reactivación de diagnósticos tras la caída de notificaciones en 2020 y nuevos hábitos de vinculación, como la mayor rotación de parejas y la circulación de mitos que minimizan el riesgo.

"Usar preservativo desde el inicio hasta el final de todas las prácticas sexuales, verificar su vencimiento, emplear uno nuevo en cada relación y acompañarlo con lubricantes a base de agua o silicona son medidas fundamentales", señaló la ginecóloga. "También es importante realizar testeos periódicos de ITS. Ante relaciones sin protección, roturas o deslizamientos, existen estrategias como la profilaxis postexposición para VIH y otras ITS, además de la anticoncepción de emergencia, disponibles en guardias médicas", añadió.

El preservativo es una medida de prevención sencilla, accesible y de doble protección que además reduce el riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS) y también de embarazos no planificados. Los especialistas recomiendan utilizarlo de principio a fin de cada práctica sexual por su protección, mientras que indican que, además, se puede combinar con otro método anticonceptivo para mayor protección: DIU, implante, pastillas o inyectable.