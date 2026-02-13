Una familia tipo necesitó $1.360.299 en enero de 2026 para no ser pobre: la canasta básica subió 5,8% en un solo mes

Una familia tipo necesitó $1.360.299 en enero de 2026 para no ser pobre y $623.990 para no caer en la indigencia. El dato, publicado por el INDEC, expone con crudeza el problema estructural del programa económico: la inflación baja más rápido en los gráficos que en la mesa. El Gobierno festejó el 2,9% de inflación mensual y el 32,4% interanual. Sin embargo, la vida cotidiana fue en otra dirección. La canasta básica alimentaria subió 5,8% en un solo mes y acumula 37,6% anual: es decir, comer aumentó más que el promedio de la economía. El detalle explica la sensación social: las verduras subieron 28% en enero; las frutas, 5,1% y las carnes, 4,4%.

#DatoINDEC

La canasta básica alimentaria y total aumentaron 5,8% y 3,9% en enero de 2026 con relación a diciembre, respectivamente, y 37,6% y 31,6% interanual https://t.co/ll4YeLKGdB pic.twitter.com/QxfzISdBAl — INDEC Argentina (@INDECArgentina) February 12, 2026

La consecuencia es directa: la línea de indigencia se mueve más rápido que los ingresos. Un adulto necesitó $201.939 solo para alimentarse. Y el problema no es estadístico sino político: cuando la comida corre por encima del índice general, la pobreza deja de ser una categoría y pasa a ser un proceso. El fenómeno produce una nueva figura social: hogares que dejan de ser pobres en la medición oficial pero siguen sin poder comer adecuadamente.

Durante 2025 los sueldos formales subieron 28,8% y lograron empatarle a la canasta total. Pero perdieron contra la alimentaria: los alimentos subieron 31,2%. En términos reales, el ingreso alcanza para pagar servicios y gastos generales, pero no necesariamente para la comida. La mejora estadística convive así con el deterioro nutricional. Los datos aparecen además en medio de la salida de Marco Lavagna del organismo estadístico y la discusión por un nuevo índice de inflación que incorporaría con mayor peso los aumentos tarifarios impulsados por el gobierno de Javier Milei junto a su ministro Luis Caputo.

Canasta básica en Argentina

De esta maanera, si la inflación general baja pero la comida sube más, el indicador deja de reflejar el bienestar real. El oficialismo sostiene que 5,2 millones de personas dejaron de ser pobres en 2025. El dato puede ser correcto en términos estadísticos, pero convive con otro fenómeno: el aumento del umbral mínimo para subsistir. Hoy la economía plantea una paradoja: se puede salir de la pobreza sin dejar de estar al límite. Porque cuando la canasta alimentaria crece por encima de los ingresos, la sociedad no mejora: cambia de categoría. Y en la Argentina actual, la frontera entre clase media baja y vulnerabilidad es una zona gris cada vez más amplia.