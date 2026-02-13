Entre ángeles, tuits filosos y platos recalentados: los picantes posteos de un cocinero contra Eugenia Tobal

La farándula argentina tiene ciclos tan repetidos como una receta de domingo: alguien entra a un reality, algo sale mal, las redes sociales opinan... y un tercero filosofa. Esta vez la protagonista es Eugenia Tobal, todavía asociada a su paso turbulento por MasterChef Celebrity Argentina y en medio de dudas sobre su continuidad en Escuela de cocina. Quien encendió la hornalla mediática fue el cocinero Pedro Lambertini, que decidió apuntar directamente contra la actriz. "Eugenia Tobal tiene algo por lo cual la gente no la prefiere, no la consume ni la acompaña en sus proyectos y, sin embargo, los productores siempre la vuelven a llamar", lanzó sin anestesia.

Los tuits del cocinero Pedro Lambertini contra Eugenia Tobal

El comentario llegó justo cuando circulaban rumores de que el reemplazo de Rocío Marengo podría convertirse en fijo. Por ahora, no. Lambertini siguió: "Nunca termina de funcionar, pero siempre vuelve. Es como si la falta de ángel fuera directamente proporcional a... eso que no sé qué es, que hace que la sigan convocando". Después intentó suavizar sus dichos, sobre todo cuando vio que cientos de usuarios no opinaban como él: dijo que le parece "divina" y que "hace todo bien", pero remató: "Es evidente que no es atractiva para el público". Y agregó: "No sé si es falta de carisma, de ternura o si en el imaginario quedó asociada a la imagen de la eterna sufrida".

De acuerdo con el cocinero, "cuesta recordar un éxito que haya encabezado". "Ojalá la sigan llamando y, por fin, la pegue porque se lo merece", disparó. El análisis continuó con una teoría casi sociológica de la TV: "A diferencia de lo que muchos malintencionados comentan aquí, a mí me parece muy meritorio lograr que te llamen siempre. Tenés que estar muy inserto en el sistema y hacer algo muy bien para que los productores olviden tan rápido tu último fracaso. Hemos sabido de personas muy talentosas con las que tuvieron muchas menos contemplaciones". Y cerró: "Qué indescifrable es el ángel, el carisma, ese 'no sé qué' que hace que la gente elija a sus artistas".

En el tramo final, Lambertini comparó la situación con Romina Yan y su trabajo en Chiquititas: "Se decía que estaba acomodada por sus padres, que era gorda -que en los noventa era casi lo mismo que ser terrorista-, que no sabía actuar, que bailaba y cantaba mal, etc. Pero los chicos la adorábamos, la cámara la amaba y su mirada derretía. La sucedieron la legendaria Grecia Colmenares, la debutante Romina Gaetani, Jorgelina Aruzzi -todas, a priori, más preparadas- y ninguna logró empatarla. Porque Romina supo imprimirle a aquella Belén ingenuidad, ternura, candidez maternal: ese ángel que no se aprende ni se enseña. Se tiene o no se tiene".

Mientras las redes debatían si era crítica constructiva o un misil directo, Tobal había contado semanas atrás su verdad sobre el reality. En diálogo en Ángel responde habló del cruce con Germán Martitegui: "Yo estaba mal, no estaba muy receptiva, estaba muy sensible. Me dijo una pavada del plato, como un 'no entendés lo que te estoy diciendo'". Aclararon las cosas, pero la salida ya era inevitable. Por contrato no podía renunciar y debió esperar la eliminación, que llegó el 10 de diciembre de 2025 frente a Sofía La Reini Gonet.